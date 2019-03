—Todo lo contrario. Cuando estaba en el secundario y tenía que elegir qué carrera seguir no estaba tan convencida. No fue una vocación de esas que te salen de las entrañas, no tengo familia en el periodismo. La elegí un poco por descarte. Me gustaba un poco de todo y me parecía que el periodismo te permitía hacer muchas cosas al mismo tiempo: conocer personas distintas, de distintos lugares. No te encasillaba en algo rutinario. Me enamoré de la profesión a medida que la fui ejerciendo.