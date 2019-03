Y luego fue al hueso en cuestiones de temas nacionales, nombres propios del Gobierno y la oposición, con definiciones punzantes: "Macri me demostró lo que era cuando habló de su padre muerto. Es un mal hijo. Si por una reelección entregás a tu padre, sos un HDP, un mal hijo. No voy a ir a vota. Somos un país bananero. Lo peor que le puede pasar a este país es que vuelva Cristina. Va a ser Agripina repleta de odio y venganza. Carrio es el peor enemigo que tiene Macri. Es una guerrillera dentro de las tropas propias. Vidal no es igual que Macri. Le recomendé que desdoble las elecciones y a su vez no creo que Scioli tenga futuro", fueron los principales conceptos del plano político actual por parte del conductor.