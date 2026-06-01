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¿No alcanzaste a inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro? Esta es la fecha de la próxima convocatoria

Si no lograste inscribirte en la última convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa abrirá nuevos registros durante el año para que puedas participar

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Más de dos millones de jóvenes beneficiados por programa formativo en México
La convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro abrió este 1 de junio, ofreciendo a jóvenes mexicanos nuevas oportunidades de capacitación laboral en diversos sectores. (Jóvenes Construyendo el Futuro)

La convocatoria más reciente de Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió este 1 de junio, permitiendo a los jóvenes mexicanos acceder al programa social que brinda oportunidades de capacitación en múltiples sectores laborales.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de México, ofrece varias oportunidades a lo largo del año para quienes, por distintos motivos, no lograron registrarse en periodos previos.

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¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo funciona la capacitación?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social promovida por el Gobierno de México para reducir el desempleo juvenil y facilitar la transición entre la educación y el mundo laboral.

Su objetivo consiste en capacitar a jóvenes sin experiencia y brindarles una oportunidad real de incorporarse al mercado de trabajo formal.

El programa otorga una beca mensual de $9,582.47 pesos (equivalente al salario mínimo) y seguro médico, ambos vigentes durante el periodo de aprendizaje.

Los beneficiarios reciben formación práctica bajo la supervisión de tutores en centros de trabajo registrados. Esta capacitación puede durar hasta un año, tiempo suficiente para adquirir habilidades y experiencia relevante.

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Durante el periodo de formación, los participantes tienen la posibilidad de integrarse a diferentes sectores productivos, como servicios, industria, comercios o actividades sociales.

La experiencia obtenida les permite fortalecer su perfil profesional y aumentar sus probabilidades de conseguir un empleo estable al finalizar el ciclo.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)
Los beneficiarios reciben formación práctica bajo la supervisión de tutores en centros de trabajo registrados. Esta capacitación puede durar hasta un año. (Gobierno de México)

Quiénes pueden participar y cómo es el proceso de registro

El programa está dirigido exclusivamente a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Para solicitar la beca, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Presentar una identificación oficial vigente.
  • Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Tener un comprobante de domicilio actualizado.

El registro puede realizarse de dos maneras, según las posibilidades de cada aspirante:

Registro presencial en Oficinas Móviles

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social despliega Oficinas Móviles en diversas regiones, sobre todo en zonas con alto rezago digital.

En estos módulos, brigadistas del programa asesoran personalmente a los postulantes, reciben los documentos físicos, los digitalizan y ayudan a seleccionar el centro de trabajo.

Las ubicaciones y fechas de estas oficinas se anuncian en las redes sociales oficiales y en la web del programa.

Registro en línea

Para quienes cuentan con acceso a internet, el método principal sigue siendo el registro digital.

El aspirante debe ingresar al portal oficial, crear una cuenta personal, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos.

También debe elegir una área de interés y seleccionar el lugar donde desea capacitarse.

El proceso de selección es transparente y automatizado, lo que permite que miles de jóvenes en todo el país accedan en igualdad de condiciones.

Una vez validados los documentos, el participante puede iniciar su capacitación en empresas, organismos públicos, talleres o asociaciones civiles, según la opción elegida durante el registro.

Tanto el registro presencial como el digital solo están disponibles cuando las vinculaciones se encuentran abiertas, de acuerdo con el calendario bimestral del programa.

Infografía ilustrada que muestra los pasos para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo formulario digital, carga de foto, declaración y oficinas móviles.
Infografía detallada sobre los pasos para el registro en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo opciones en línea y a través de oficinas móviles para comunidades sin internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próxima convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha y periodicidad

El periodo de postulaciones se abre cada dos meses, brindando nuevas oportunidades para quienes no lograron inscribirse en la convocatoria anterior.

No obstante, la disponibilidad real para los aspirantes es variable. Las convocatorias son estrictamente focalizadas, lo que significa que el número de cupos asignados cambia drásticamente en cada estado y municipio dependiendo de la demanda local y de los índices de marginación determinados por las autoridades.

Tras el arranque de vinculaciones de este 1 de junio de 2026, los jóvenes que no hayan alcanzado un espacio deberán mantenerse atentos a los canales oficiales durante las próximas semanas.

El portal suele renovar opciones de vinculación de forma paulatina para los meses de agosto, octubre y diciembre, siempre sujeto a la disponibilidad de presupuesto y a las vacantes que queden libres en cada comunidad.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)
El portal suele renovar opciones de vinculación de forma paulatina para los meses de agosto, octubre y diciembre. (X@bbienestarmx)

Próximos pasos y recomendaciones para futuros aspirantes

Para participar, es crucial preparar con anticipación la documentación y revisar con frecuencia los anuncios oficiales.

Dado que las convocatorias son bimestrales, quienes no logren integrarse en un periodo pueden planificar su postulación para el siguiente ciclo.

Las opciones de registro y la cobertura nacional consolidan a Jóvenes Construyendo el Futuro como una de las opciones más sólidas por aquellas personas en busca de experiencia laboral y respaldo económico.

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