Ahora bien, en Los ángeles de la mañana aseguraron que el bailarín no estará en ShowMatch. Y fueron más allá al hablar del supuesto motivo: "Jimena Barón no quiere que baile. Y esto es palabra de Mauro Caiazza, quien le dijo a la producción (de LaFlia): 'Voy a chequear', lo hizo con Jimena Barón y parece que a ella los nombres no le gustaron", precisó al aire Ángel de Brito, conductor del ciclo de El Trece.