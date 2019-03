¿Cuál es su balance de los 20 años de La Cornisa? "No me gusta mirarme ni al otro día de hacer el programa. ¿Viste cuando uno escucha su voz y uno dice "no es mi voz, qué rara"? Yo me sigo sintiendo así, los años me ayudaron a ser más profesional, comprendo que tengo que escucharme y verme para chequear y mejorar lo que hago, pero no es algo que me guste".