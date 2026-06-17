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Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Se trata de un caso poco frecuente. La Justicia lo imputó por hurto, daño y violencia privada

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Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

Un hombre fue imputado en Uruguay por matar a golpes a un gato. La muerte del animal generó molestia de los vecinos, que lo denunciaron. Como en la normativa uruguaya no existe un delito que castigue el maltrato animal, el hombre fue imputado por hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

El caso implicó torturas y hasta sadismo hacia el animal.

El caso –informado por el noticiero Telenoche de Canal 4– ocurrió en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo. De acuerdo al relato de los vecinos, esta no era la primera vez que este hombre ataca diferentes animales: ya lo había hecho con perros y gatos que estaban en la zona.

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El caso más grave denunciado por los vecinos ocurrió esta semana. A través de un señuelo y con una caña de pescar, el imputado tomó el gato de una vecina, lo pasó por encima de un muro y lo llevó hacia su casa. Una vez allí, lo asesinó a golpes con un palo.

Hombre agrade a gato en Santa Lucía y termina imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Hombre agrade a gato en Santa Lucía y termina imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

El hombre vivía en un complejo de propiedades de esa ciudad.

La dueña del animal denunció esta situación ante la Justicia. Según detalló el noticiero, los primeros en intervenir fueron los policías y luego se dio cuenta a Fiscalía de esta situación, que este lunes pidió la imputación.

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El maltrato hacia los animales está prohibido en la normativa uruguaya a través de la ley 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, pero no está especificado un delito contra él. Pero, ¿por qué se logró la imputación en este caso? La fiscal decidió basarse en que el gato era propiedad de una vecina. Fue por eso que se aplicaron delitos de hurto, daño y violencia privada.

“Se imputó por la comisión presunta de tres figuras delictivas. Lo que la Fiscalía logró imputar a través de la argumentación y la evidencia surgida de la carpeta son los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada. Estos delitos tienen que ver con los hechos y el análisis de la evidencia que había”, dijo a Canal 4 la fiscal del caso, Irena Penza.

Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)
Complejo de viviendas en el que hombre agredió a gato y terminó imputado (Captura Telenoche/Canal 4)

“En el caso del hurto especialmente agravado fue porque el animal fue sustraído del interior de la vivienda de la víctima. El daño, porque termina dándole muerte a través de actos de extrema violencia como tortura y hasta podría decir sadismo. Y, por otro lado, el delito de violencia privada porque a través de la violencia cometida hacia el animal entendió la Fiscalía que también se ejerce una violencia sobre la dueña y sobre otros miembros del conjunto habitacional ya que habían existido amenazas”, argumentó.

Andrés Cantera, un vecino del complejo de viviendas, contó al noticiero Telemundo de Canal 12 que el hecho fue “tristísimo” y que lo “tiene muy indignado”. “Da para pensar que este muchacho viene haciendo estas cosas hace ya un tiempo”, consideró.

Es que sus agresiones no se tratan de un hecho aislado. Vecinos del lugar aseguraron que el hombre ya había realizado amenazas vinculadas a mascotas de la zona y señalaron que varios gatos del complejo habían desaparecido.

“Si bien es un animal, no deja de ser un ser vivo. Me tiene muy indignado. A mí me encantan los animales y a mi familia también. A mi casa vienen animales de todo el barrio y se los trata como si fueran niños. Cuando pasó esto yo no estaba. Estaba en Paysandú. Doy gracias a Dios por no haber estado, porque si llegaba a estar en ese momento, hubiese pasado algo mucho peor. Tomar justicia por mano propia está mal”, dijo.

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