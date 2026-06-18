Desmientes circular del Ministerio de Educación y el Icbf que acaba con los programas de ‘Madres comunitarias’ y ‘Hogares comunitarios’

En redes sociales circuló una denuncia del partido político Colombia Renaciente que asegura la supuesta eliminación de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ‘Madres comunitarias’ y ‘Hogares Comunitarios’ a raíz de la Circular 034, firmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y la directora del Icbf, Astrid Cáceres Cárdenas.

El mensaje del movimiento político liderado por el exrepresentante a la Cámara John Arley Murillo advirtió: “¡Atención Colombia! Conocimos la Circular 034 firmada por el Ministerio de Educación, y la directora del Icbf… y lo que plantea es una grave amenaza para miles de madres comunitarias y para los niños que dependen de ellas”.

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La entidad aclaró que continúan los programes como 'Madres comunitarias y 'Hogares comunitarios' - crédito Icbf y @ICBFColombia/X

En la publicación —que obtuvo decenas de miles de reacciones— se cuestionó si el Gobierno Petro pretende poner fin a la labor de las madres comunitarias.

Según Murillo, líder de la corporación política afrodescendiente, “la circular establece que solo se van a atender en los hogares comunitarios niños de cero a tres años y no hasta seis años, como se ha venido haciendo históricamente. Se va a preferir que los niños de tres a seis años sean atendidos por las instituciones públicas en el sistema educativo oficial. ¿Por qué esto es gravísimo? Porque se va a quitar más de la población que hoy atienden las madres comunitarias del país para llevársela a los colegios públicos".

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Ante la viralización de estas afirmaciones, el Icbf desmintió los señalamientos y explicó de qué se trata la medida firmada en julio de 2025.

La denuncia fue calificada como falsa, ya que “la Circular 034 no elimina a las madres comunitarias ni acaba con los Hogares Comunitarios. Las madres comunitarias siguen siendo fundamentales en la atención a la primera infancia”.

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Desde la institución se exhortó a la ciudadanía a verificar la información en fuentes oficiales y evitar la difusión de desinformación, de modo que consulte canales institucionales para obtener información confiable sobre cualquier cambio en la política de primera infancia.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desmintieron la información - crédito @ICBFColombia/X

De qué trata la Circular 034 del Ministerio de Educación y el Icbf

La iniciativa se firmó el 31 de julio de 2025 con el propósito de redefinir la educación inicial, con un nuevo rumbo para la universalización progresiva de esta etapa educativa.

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La medida establece orientaciones conjuntas para garantizar el acceso de los menores de seis años a servicios de calidad en todo el país, con el objetivo de lograr la atención integral de 2,7 millones de niñas y niños de cero a cinco años en centros de atención en cada municipio.

Lo cierto es que en ninguna parte de la circular se mencionan los programas comunitarios, ni instituciones educativas como colegios públicos. “La universalización de la educación inicial requiere de una organización territorial de la oferta y la demanda del servicio, que permita que cada niña o niño asista al servicio más cercano a su hogar y más pertinente a su familia en cada municipio”, se leyó en el documento.

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La prioridad serían los territorios con mayores riesgos para la infancia a través de seis principios operativos para la implementación: simultaneidad, complementariedad, integralidad, transectorialidad, cierre de brechas históricas y participación comunitaria.

El proceso se plantea como un apoyo en esta etapa educativa y pedagógica, donde la familia tiene un papel central. El texto precisa que el nivel preescolar, compuesto por los grados de prejardín, jardín y transición, forma parte esencial de esta garantía.

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La propuesta se organiza en dos ciclos: el primero, desde el nacimiento hasta antes de los tres años; el segundo, de los tres a los cinco años. El preescolar incluye los grados de prejardín (tres años), jardín (cuatro años) y transición (cinco años), permitiendo flexibilidad para responder a las realidades locales y familiares.

La medida de universalización exige que cada niña o niño acuda al centro más cercano y pertinente. Para ello, el Ministerio de Educación lidera, junto al Icbf y las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), la reorganización de la oferta educativa, considerando la demanda, la infraestructura y el talento humano en cada territorio.

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