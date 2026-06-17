Fernando Pacheco, a un paso del retorno a la Liga 1: Alianza Lima y Universitario establecen una vía de contacto

El discreto rendimiento de Fernando Pacheco en Ironi Kiryat Shmona ocasionó que el cuerpo técnico de la institución lo recortase de los planes futuros. Aún con un contrato vigente, las partes involucradas acordaron la interrupción del vínculo para que el futbolista se marchara hacia un nuevo destino.
De regreso en Lima, cumpliendo con un breve periodo vacacional, Pacheco no se hace el desentendido con respecto a su futuro. Aunque el tema está en manos de su entorno empresarial, el extremo peruano también se encuentra involucrado y no vería con malos ojos un retorno a la Liga 1.
El mensaje directo y claro de Fernando a su círculo de representación es cerrar una tratativa formal con un club grande del Perú. En ese sentido, según se ha detallado en Linkeados, tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima se han interesado en el nacido en Bujama, quien al encontrarse en una situación favorable de mercado haría más simple cualquier negociación.
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Eso sí, todo apunta a que el actual ganador del Apertura 2026 está más deseoso en establecer una vía directa de contacto con Pacheco, quien podría contribuir con una cuota de explosividad y desequilibrio en la zona ofensiva, aunque la última palabra en cuestiones de incorporaciones la tiene el técnico Pablo Guede.
Experiencia trunca
La aventura de Fernando Pacheco en el Ironi K.S, que supuso su primer reto en Europa, no salió como esperaba. Tras cerrar su etapa en Sporting Cristal, dio el salto a Ligat Ha’ Al; precisamente en el club que alberga a Adrián Ugarriza, el goleador revelación en Israel.
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En el club tenían muchas esperanzas depositadas en Pacheco. Había un clima de mucho optimismo a su alrededor. La idea unánime era que su apuesta iba a ser igual de exitosa y gravitante como la de ‘Uga’. Nada más lejos de la realidad.
Desde el primer momento que se le dio una oportunidad, entrando de cambio, no marcó diferencias en el Ironi Kiryat Shmona. Su explosividad, habilidad y carácter se difuminó. Seguro que contribuyó la falta de regularidad, pero aun así cuando se le dio alguna otra chance pasó inadvertido.
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