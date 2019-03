Los que trabajamos en CNN insistimos: siempre intentamos pararnos de un solo lado. Del lado de la información. Por eso, después de ver el video de cuatro minutos realizado y musicalizado por el ex responsable de la Televisión Pública, Tristán Bauer, con la voz en off de la ex presidente Cristina Kirchner denunciando, visiblemente afectada, que su hija Florencia se enfermó debido a la persecución judicial que sufre, lo esencial, en este caso, es, de nuevo, atenerse a los hechos.