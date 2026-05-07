Paloma Valencia se refirió a su distanciamiento de María Fernanda Cabal: “Esperaba contar con mis generalas”

Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático luego de competir con María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito Colprensa/Colprensa/Montaje Infobae

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, habló sobre el distanciamiento de María Fernanda Cabal tras anunciarse que Valencia había sido elegida como la candidata del partido para las elecciones presidenciales de 2026.

De hecho, tanto José Félix Lafaurie como Juan José Lafaurie, esposo e hijo de Cabal, han cuestionado a Valencia y expresado su apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

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En entrevista con Vicky Dávila —periodista y excandidata presidencial que participó en La Gran Consulta por Colombia junto a Paloma Valencia—, la senadora afirmó que lo ocurrido con María Fernanda Cabal le “dolió” y señaló que “esperaba contar con mis generalas a mi lado”, en referencia a la senadora Paola Holguín y a la propia Cabal.

Paloma Valencia afirmó que lo ocurrido con María Fernanda Cabal le “dolió” y señaló que “esperaba contar con mis generalas a mi lado”, en referencia a la senadora Paola Holguín y a la propia Cabal - crédito @PalomaValenciaL/X

Respecto a los señalamientos sobre una supuesta falta de transparencia en el proceso que la eligió como candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia afirmó que fue un proceso “difícil” y recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, así como la condena y posterior absolución en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido.

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Para la candidata presidencial ese tipo de situaciones de “muchas heridas”, pero precisó que uno de sus principios de vida es “no juzgar lo que uno no entiende”.

“El proceso fue muy difícil. El proceso estuvo marcado por la tragedia de Miguel Uribe Turbay, la condena del expresidente y los procesos difíciles dejan muchas heridas. Tengo un principio en la vida: no juzgar lo que uno no entiende”.

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Paloma Valencia aseguró ese tipo de situaciones de “muchas heridas”, pero precisó que uno de sus principios de vida es “no juzgar lo que uno no entiende” - crédito Prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia confirmó en la entrevista con la excandidata presidencial y periodista que, a pesar del distanciamiento con María Fernanda Cabal, varios integrantes que acompañan a la senadora ahora la apoyan a ella.

Recientemente, María Fernanda Cabal afirmó en Blu Radio que dentro del Centro Democrático existen “enemigos internos” y aseguró que estas personas están vinculadas al entorno cercano de Uribe Vélez.

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De hecho, Juan José Lafaurie cuestionó en su cuenta oficial de X los respaldos que ha recibido Paloma Valencia, expresando su apoyo a Abelardo de la Espriella.

“Hoy la rodean santistas y promotores del acuerdo de paz con las Farc: Aurelio Iragorri, David Luna y su propia fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La lista es interminable... Miente porque va en caída libre en las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella sigue subiendo”, señaló Lafaurie.

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Declaraciones de Cabal

Durante una entrevista con Blu Radio, la congresista denunció la presencia de “enemigos internos” en el partido, señalando que estos se encuentran cerca del círculo de Uribe.

“Mis enemigos, que han sido siempre, están muy cerca del presidente Uribe, están en el corazón de Uribe y esa es una pelea que es prácticamente perdida para mí”, manifestó Cabal, expresando que sus principales adversarios forman parte del núcleo más cercano al líder del partido, lo cual ha dificultado su permanencia y participación efectiva en la colectividad.

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La parlamentaria aseguró que esta situación la llevó a ser excluida de decisiones clave dentro del Centro Democrático. Refirió que en varias ocasiones fue desplazada como primera opción, citando el caso de las elecciones al Senado de 2022, cuando Miguel Uribe Turbay encabezó la lista en su lugar.

“La infelicidad nace cuando usted cumple con todas las tareas y de repente la desechan, siendo de alguna manera la que el público quería más o deseaba más. Me pasó anteriormente cuando Óscar Iván Zuluaga, me pasó cuando me quitaron la cabeza de lista, que me hicieron un favor porque saqué votos propios siendo la última en la lista cerrada. Y me pasó ahora”, explicó la senadora a Blu Radio.

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Cabal también denunció episodios de “maltrato” y “exclusión” dentro del partido. “Me sentí maltratada, me sentí excluida. No es la primera vez”, señaló, subrayando que ni el respaldo de los seguidores ni su desempeño legislativo lograron cambiar esa situación.

Incluso, la senadora calificó como tiempo perdido sus años de militancia en el Centro Democrático, pese a haber sido una de las fundadoras del movimiento liderado por Uribe.

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La senadora aseguró que su salida del Centro Democrática se dio por la intervención de presuntos enemigos internos cercanos a Álvaro Uribe - crédito imagen lustrativa Infobae

“Yo construí ese partido. Yo hice el esfuerzo que resulta de la pasión cuando usted trabaja por algo que admira. Yo cumplí 12 años en el Congreso de la República. Yo no quería volver. El Congreso es terriblemente estéril, desgastador. El tiempo es el valor, bien que se pierde y se pierde del todo. Usted no lo recupera, usted no echa para atrás. Y creo que ya había cerrado un ciclo”, concluyó.