Al consultarle sobre el motivo y si los años de carrera habían influido, se sinceró: "Sí, claro. Tiene que ver con la edad también. Tengo 54, no paré nunca y me animé a bajarme ahora aunque estaba muy cómodo y me despidieron con mucho afecto y respeto. No quiero tener cosas pendientes y quiero darme la oportunidad de hacer esto. El otro tema es que nuestra hija está viviendo fuera del país y también ayuda a hacer esto ahora".