Para sorpresa de sus fans y, seguramente, también motivado por el éxito de la ficción sobre su vida, a diferencia del último recital que dio en 2015 en GEBA, en este espectáculo Luismi incorporó muchos temas de sus primeros años de carrera. La selección incluyó No me puedes dejar así, Palabra de honor, La Incondicional, Separados, Uno más uno, dos enamorados, Directo al corazón y Tu y yo. Y para el público fue imposible no pensar en aquel niño, explotado por su padre, que resignaba su infancia para convertirse en una estrella internacional mientras cantaba estos hits…