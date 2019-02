View this post on Instagram

Ella es una niña. Tiene 11 años. Podría ser tu hija, tu sobrina, tu hermana. Si la niña quisiera ¿podría adoptar une niñe?; Si quisiera votar para elegir sus representantes, ¿podría?; Si quisiera decidir sobre los gastos que hacen les adultes del grupo familiar ¿podría? Claro que no, porque es una niña. Pero al gobierno de Tucuman, nada de eso le importó. Los Anti Derechos no ven edades, no ven historias, no nos ven: SOLO VEN ENVASES. Y así lo dijeron, querían "Salvar las dos vidas". Aunque eso implique ir en contra de nuestras leyes y los protocolos internacionales que dicen, que obligar a una niña a parir, ES TORTURA. Y así el Estado la OBLIGÓ A PARIR siendo que en 7 entrevistas diferentes la niña pidió por favor “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” *Juan Manzur*, Gob de Tucumán. *Gustavo Vigliocco*, Sec. Ejecutivo Médicos del SIPROSA. *Rossana Chahla*, Min de Salud de Tucumán. *Elizabeth Avila*, Médica Pediatra Directora del Htal Eva Peron. ☝🏽Ningunx escuchó a la niña. Ningunx respetó sus derechos. No perdonamos. Y la historia tampoco perdona, porque se va a caer ✊🏼💚 #niñasnomadres #ILEyaesderecho #elestadoesreponsable #fueravigliocco #fuerachahla #estanenasoyyo