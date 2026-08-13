Guía para damnificados: dónde y cómo solicitar las ayudas del Gobierno tras el terremoto

El impacto del reciente sismo de magnitud 7,4 en Colombia provocó el despliegue de una amplia estrategia estatal para identificar, registrar y asistir a los damnificados, mientras las autoridades concentran esfuerzos en la entrega de subsidios, ayudas humanitarias y la puesta en marcha del Fondo Milagro para la recuperación de las regiones afectadas - crédito Lawparada / TikTok

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Tras el sismo de magnitud 7,4 que estremeció Colombia el 10 de agosto, el Gobierno Nacional declaró el desastre de carácter nacional por lo que desplegó una ruta oficial de atención destinada a las personas y familias que sufrieron daños materiales o problemas de salud a causa del evento.

La magnitud de la emergencia ha obligado a las autoridades a actuar con rapidez y a crear mecanismos específicos para canalizar la ayuda, desde subsidios temporales hasta un fondo especial para la reconstrucción. Los afectados deben seguir ciertos pasos para poder acceder a estas ayudas y beneficios.

Cómo funciona el Registro Único de Damnificados

El primer paso para quienes han resultado afectados consiste en reportar formalmente los daños en los puntos de atención habilitados. Las autoridades han instalado Puestos de Mando Unificado (PMU) regionales en las ciudades de Quibdó, Cali, Armenia y Bogotá, y han dispuesto módulos de registro en alcaldías y coliseos municipales, incluso en zonas remotas como Buenaventura, Pereira y Manizales.

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Para inscribirse en el Registro Único de Damnificados (RUD), las familias deben solicitar una evaluación técnica de su vivienda por parte de Bomberos o la Cruz Roja, acudir al punto de atención con los documentos de identidad y detallar sus pérdidas materiales. La información reunida alimenta el censo oficial, que servirá como base para la entrega de ayudas.

El registro solo se puede hacer de manera presencial y requiere evaluación de las viviendas - crédito Colprensa/La Opinión

La creadora de contenido Lawparada explicó en redes sociales que la inscripción exige redactar un derecho de petición dirigido a la gobernación departamental o alcaldía municipal, incluyendo nombre, cédula, datos de los familiares afectados y una descripción clara de los daños.

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“Tómele foto a todo lo que se dañó. Muchas, muchas fotos. Ese es su medio de prueba para realmente poder demostrar que ha sido uno de los damnificados”, recomendó Lawparada, quien además sugirió anexar contratos, recibos de servicios públicos o declaraciones juramentadas que acrediten la relación con el inmueble.

La inscripción es gratuita y no requiere de intermediarios. Las autoridades deben responder a la solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, según la normativa vigente.

Canales y puntos de atención en las ciudades afectadas

En cada municipio, se han habilitado puntos presenciales para facilitar el registro de damnificados. Por ejemplo, en Pereira el punto de referencia es la sede de Bomberos en la Carrera 632b-02, mientras que en Manizales funciona en el Comando de Bomberos Fundadores.

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Roldanillo, Valle del Cauca: así quedo el municipio luego de terremoto de 7.4 que ocurrio en la mañana del 10 de agosto de 2026 - crédito redes sociales

En Armenia, el registro se realiza en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, y en Cali, tanto en la sede de la Beneficencia como en la Gobernación. Quibdó centraliza la atención en el Comando de Policía.

Estos espacios permiten a las familias reportar daños, recibir orientación y dar inicio al proceso de ayuda. El acceso a los subsidios está sujeto a la verificación técnica y al cumplimiento de los requisitos de inscripción en el RUD.

¿En qué consisten las ayudas y subsidios estatales?

Las familias inscritas oficialmente en el censo de damnificados pueden acceder a una serie de beneficios, entre los que destacan:

Subsidios temporales de arriendo, dirigidos a quienes perdieron su vivienda o esta fue declarada inhabitable tras la inspección técnica. Kits de asistencia humanitaria, que incluyen alimentos, agua potable, colchonetas y artículos de higiene, gestionados por la UNGRD, la Cruz Roja y la Defensa Civil. Traslados médicos de emergencia para pacientes que requieren atención especializada en hospitales de ciudades como Medellín o Bogotá.

La entrega de ayudas depende de la correcta inscripción en el RUD y de la evaluación integral de las necesidades de cada familia. Las notificaciones sobre desembolsos y entrega de insumos llegan por SMS o se publican en listados de las alcaldías.

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El trámite es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Las autoridades advierten que no se debe pagar a ninguna persona para ser incluido en el registro ni para acceder a los subsidios.

Desde el Gobierno se anunció la creación del Fondo Milagro para los damnificados - crédito suministrada a Infobae Colombia

Fondo Milagro: recursos para la reconstrucción

El presidente Abelardo De la Espriella anunció la creación del Fondo Milagro, una entidad destinada a recibir aportes nacionales e internacionales para financiar la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos dañados por el sismo.

“La gravedad de la situación obliga al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para responder a las necesidades de las comunidades damnificadas”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que la decisión se tomó tras evaluar la magnitud de la emergencia y las condiciones fiscales del país.

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La prioridad del Fondo Milagro será recuperar la infraestructura esencial para respaldar a las familias damnificadas. El Gobierno ya ha recibido apoyo internacional y ha adelantado acciones técnicas y humanitarias, pero considera que la magnitud del desastre exige una respuesta nacional coordinada y sostenida en el tiempo.

Recomendaciones y advertencias para los damnificados

Las autoridades insisten en que todos los trámites y ayudas deben gestionarse por los canales oficiales. Se aconseja a los afectados conservar pruebas de los daños y no entregar datos personales o bancarios a personas no autorizadas.

El registro y la recepción de ayudas no requieren ningún pago. Ante cualquier irregularidad, lo recomendable es acudir directamente a las alcaldías o puntos oficiales para evitar fraudes.

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