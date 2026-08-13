Secretario de Guerra de Estados Unidos dio más detalles sobre la decisión de operativos conjuntos con Colombia: “No querrás meterte con nosotros”

El secretario de Guerra estadounidense afirmó que la cooperación militar con Colombia alcanzó su punto más alto bajo la administración Trump y destacó el papel fundamental del país en la Accc - crédito @DOWResponse/X

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la reciente incorporación de Colombia como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas, resaltando que el país sudamericano será “un socio excepcional”.

El anterior pronunciamiento de Hegseth se dio después de conocerse la noticia que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con EE. UU. en el territorio para combatir los grupos armados y el narcotráfico

Durante sus declaraciones, Hegseth subrayó la relevancia estratégica de Colombia en la estructura de defensa regional y la solidez de los lazos militares entre ambos países.

El funcionario indicó que Colombia cuenta con “cientos de miles de efectivos militares altamente capacitados”, producto de décadas de entrenamiento conjunto con Estados Unidos.

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Hegseth aseguró que la cooperación militar bilateral ha alcanzado un nivel inédito tras la llegada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la actual administración de Defensa. “Nunca antes habían tenido un socio como el presidente Trump y su Departamento de Guerra”, afirmó el secretario, enfatizando el carácter único de la alianza actual.

Pete Hegseth: Colombia es el socio estratégico que faltaba para la defensa regional - crédito @DOWResponse/X

En el encuentro con el ministro de Defensa colombiano, Hegseth reiteró la importancia de Colombia como aliado estratégico.

“Se ofrecieron como cuartel general o centro de operaciones para la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, sostuvo el funcionario, quien agregó que la integración de Colombia cubre una pieza clave. Además, relacionó este avance con los recientes cambios en Venezuela, atribuyendo parte de la transformación en la región a las capacidades militares estadounidenses desplegadas en Fuerte Tiuna (Instalación militar en Caracas).

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El secretario remarcó que la política exterior de Estados Unidos se basa en principios claros de cooperación y disuasión.

“Estados Unidos no es ni mejor amigo ni peor enemigo. No querrás meterte con nosotros cuando tenemos capacidades militares”, expresó Hegseth.

Según su relato, la reacción inmediata de las fuerzas estadounidenses ante crisis en Colombia o Venezuela forma parte de una estrategia que combina la entrega rápida de expertos y suministros mediante aeronaves como los Chinooks y C-17.

“Colombia va a ser un socio increíble”, finalizó el secretario de Guerra, quien calificó la nueva etapa de cooperación como el resultado de un vínculo de larga data que ahora adquiere mayor relevancia en el escenario regional.

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Pete Hegseth impulsa la alianza militar con Colombia y destaca su papel en la defensa regional - crédito Daniel Heuer/REUTERS

Así se dio a conocer que el gobierno de gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó operativos conjuntos con Estados Unidos en Colombia

En medio de una renovada estrategia regional, el gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos a desplegar operaciones militares conjuntas en su territorio con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reveló la noticia el 12 de agosto de 2026 tras una reunión con representantes de la coalición internacional antidrogas. El anuncio marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país sudamericano bajo la dirección del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Durante el encuentro, Hegseth detalló que Colombia ya solicitó el apoyo formal del Departamento de Guerra estadounidense. “A través del recién inaugurado presidente, el país ha pedido que el Departamento de Guerra se una a su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, afirmó el funcionario.

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El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, da la bienvenida a Colombia a la alianza contra el narcotráfico durante la ceremonia de firma celebrada en Panamá - crédito Phil Stewart/REUTERS

Esta decisión sigue a la adhesión de Colombia a la coalición antidrogas liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El viernes pasado, durante su toma de posesión en un regimiento militar, De la Espriella anunció que enfrentará “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”. Además, rechazó la posibilidad de iniciar negociaciones de paz con los grupos armados, en línea con su postura de endurecimiento frente a la criminalidad.

Ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense confirmó la destinación de 1.000 millones de dólares en ayuda para fortalecer la seguridad en Colombia. Las autoridades destacan que el país se mantiene como el mayor productor global de cocaína, mientras que Estados Unidos figura como el principal consumidor.

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“La amenaza de estos grupos requiere una respuesta internacional coordinada”, subrayó Hegseth durante la cumbre.