Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Secretario de Guerra de Estados Unidos dio más detalles sobre la decisión de operativos conjuntos con Colombia: “No querrás meterte con nosotros”

Pete Hegseth elogió la preparación militar colombiana y subrayó el valor estratégico de la reciente alianza, que sitúa al país sudamericano en el centro de la defensa hemisférica

El secretario de Guerra estadounidense afirmó que la cooperación militar con Colombia alcanzó su punto más alto bajo la administración Trump y destacó el papel fundamental del país en la Accc - crédito @DOWResponse/X
Guardar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la reciente incorporación de Colombia como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas, resaltando que el país sudamericano será “un socio excepcional”.

El anterior pronunciamiento de Hegseth se dio después de conocerse la noticia que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con EE. UU. en el territorio para combatir los grupos armados y el narcotráfico

Durante sus declaraciones, Hegseth subrayó la relevancia estratégica de Colombia en la estructura de defensa regional y la solidez de los lazos militares entre ambos países.

El funcionario indicó que Colombia cuenta con “cientos de miles de efectivos militares altamente capacitados”, producto de décadas de entrenamiento conjunto con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hegseth aseguró que la cooperación militar bilateral ha alcanzado un nivel inédito tras la llegada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la actual administración de Defensa. “Nunca antes habían tenido un socio como el presidente Trump y su Departamento de Guerra”, afirmó el secretario, enfatizando el carácter único de la alianza actual.

Pete Hegseth: Colombia es el socio estratégico que faltaba para la defensa regional - crédito @DOWResponse/X
Pete Hegseth: Colombia es el socio estratégico que faltaba para la defensa regional - crédito @DOWResponse/X

En el encuentro con el ministro de Defensa colombiano, Hegseth reiteró la importancia de Colombia como aliado estratégico.

“Se ofrecieron como cuartel general o centro de operaciones para la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, sostuvo el funcionario, quien agregó que la integración de Colombia cubre una pieza clave. Además, relacionó este avance con los recientes cambios en Venezuela, atribuyendo parte de la transformación en la región a las capacidades militares estadounidenses desplegadas en Fuerte Tiuna (Instalación militar en Caracas).

PUBLICIDAD

El secretario remarcó que la política exterior de Estados Unidos se basa en principios claros de cooperación y disuasión.

“Estados Unidos no es ni mejor amigo ni peor enemigo. No querrás meterte con nosotros cuando tenemos capacidades militares”, expresó Hegseth.

Según su relato, la reacción inmediata de las fuerzas estadounidenses ante crisis en Colombia o Venezuela forma parte de una estrategia que combina la entrega rápida de expertos y suministros mediante aeronaves como los Chinooks y C-17.

“Colombia va a ser un socio increíble”, finalizó el secretario de Guerra, quien calificó la nueva etapa de cooperación como el resultado de un vínculo de larga data que ahora adquiere mayor relevancia en el escenario regional.

Pete Hegseth impulsa la alianza militar con Colombia y destaca su papel en la defensa regional - crédito Daniel Heuer/REUTERS
Pete Hegseth impulsa la alianza militar con Colombia y destaca su papel en la defensa regional - crédito Daniel Heuer/REUTERS

Así se dio a conocer que el gobierno de gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó operativos conjuntos con Estados Unidos en Colombia

En medio de una renovada estrategia regional, el gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos a desplegar operaciones militares conjuntas en su territorio con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reveló la noticia el 12 de agosto de 2026 tras una reunión con representantes de la coalición internacional antidrogas. El anuncio marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país sudamericano bajo la dirección del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Durante el encuentro, Hegseth detalló que Colombia ya solicitó el apoyo formal del Departamento de Guerra estadounidense. “A través del recién inaugurado presidente, el país ha pedido que el Departamento de Guerra se una a su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, afirmó el funcionario.

El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, da la bienvenida a Colombia a la alianza contra el narcotráfico durante la ceremonia de firma celebrada en Panamá - crédito Phil Stewart/REUTERS
El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, da la bienvenida a Colombia a la alianza contra el narcotráfico durante la ceremonia de firma celebrada en Panamá - crédito Phil Stewart/REUTERS

Esta decisión sigue a la adhesión de Colombia a la coalición antidrogas liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El viernes pasado, durante su toma de posesión en un regimiento militar, De la Espriella anunció que enfrentará “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”. Además, rechazó la posibilidad de iniciar negociaciones de paz con los grupos armados, en línea con su postura de endurecimiento frente a la criminalidad.

Ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense confirmó la destinación de 1.000 millones de dólares en ayuda para fortalecer la seguridad en Colombia. Las autoridades destacan que el país se mantiene como el mayor productor global de cocaína, mientras que Estados Unidos figura como el principal consumidor.

“La amenaza de estos grupos requiere una respuesta internacional coordinada”, subrayó Hegseth durante la cumbre.

Temas Relacionados

Secretario de GuerraPete HegsethColombia y Estados UnidosTerrorismoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 273 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 273 muertos

Guía para damnificados: dónde y cómo solicitar las ayudas del Gobierno tras el terremoto

En este momento están habilitadas rutas de atención, subsidios de emergencia y un fondo especial para la reconstrucción

Guía para damnificados: dónde y cómo solicitar las ayudas del Gobierno tras el terremoto

Conmebol y FCF anunciaron un millón de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Las dos instituciones deportivas extendieron una invitación a clubes, patrocinadores y seguidores del fútbol a participar activamente en las campañas de recolección de fondos y materiales

Conmebol y FCF anunciaron un millón de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Andrea Petro anunció que está gestionando ayudas desde Europa para los afectados por el terremoto y le hizo petición a sus seguidores: “El corazón no me da”

En un video difundido en redes sociales, la hija del expresidente solicitó apoyo para ordenar los reportes y orientar a quienes buscan datos o asistencia

Andrea Petro anunció que está gestionando ayudas desde Europa para los afectados por el terremoto y le hizo petición a sus seguidores: “El corazón no me da”

Eva Ferrer lanzó duras acusaciones contra Verónica Alcocer y señaló a Agmeth Escaf: “La mayor traidora”

Las declaraciones de Ferrer surgieron después de que se difundieran audios en los que plantea que la exprimera dama habría recibido dinero durante la campaña de Gustavo Petro

Eva Ferrer lanzó duras acusaciones contra Verónica Alcocer y señaló a Agmeth Escaf: “La mayor traidora”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Yina Calderón confirmó que enviará medicamentos a los damnificados por el terremoto: “Les envío un abrazo gigante”

Juanda Caribe le anunció tremenda sorpresa a rescatista al que le robaron la moto mientras buscaba sobrevivientes del terremoto: “Usted es un héroe”

Lina Tejeiro quedó por fuera de ‘Masterchef Celebrity’ y entre lágrimas habló de su embarazo: “Lo van a entender”

Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Deportes

Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto: esta es la fecha en que se volvería a jugar fútbol profesional en Colombia

Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto: esta es la fecha en que se volvería a jugar fútbol profesional en Colombia

Suspendida la Vuelta a Colombia por afectaciones del terremoto mientras se disputaba la sexta etapa: había partido de Manizales y finalizaba en Jericó, Antioquia

Jhon Lucumí llegaría a la Juventus: Bolonia abrió negociaciones por la estrella colombiana

Dayro Moreno llegó a Manizales para ayudar a los habitantes de la ciudad tras el terremoto que sacudió a Colombia

Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”