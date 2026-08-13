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Conmebol y FCF anunciaron un millón de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Las dos instituciones deportivas extendieron una invitación a clubes, patrocinadores y seguidores del fútbol a participar activamente en las campañas de recolección de fondos y materiales

Ilustración en acuarela de personas entre escombros de edificios derrumbados. Árboles secos, cielo nublado. Logotipos de Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol.
Una multitud de personas realiza labores de rescate entre escombros de un terremoto en Colombia, junto a los logos de la Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La solidaridad se ha hecho presente tras el reciente terremoto en Colombia, con una acción conjunta entre la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol. Ambas entidades han formalizado una donación de 1.000.000 de dólares destinada a contribuir con la reconstrucción de las zonas más afectadas.

El aporte económico se canalizará mediante la campaña “Colombia, un solo corazón”, una iniciativa liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Este movimiento busca centralizar los esfuerzos de ayuda y acelerar la llegada de recursos a quienes más los necesitan en el país.

La decisión de las organizaciones futbolísticas responde al compromiso social que el deporte mantiene con sus comunidades. “La familia del fútbol no puede estar ausente en momentos de dolor”, declararon representantes institucionales, destacando la relevancia de la unidad en contextos de crisis.

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La donación anunciada apunta a fortalecer las tareas de reconstrucción y asistencia en las regiones más golpeadas por el sismo. Además, sirve de impulso para que otras organizaciones y aficionados se sumen a las labores de ayuda.

La solidaridad se ha hecho presente tras el reciente terremoto en Colombia, con una acción conjunta entre la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol. Ambas entidades han formalizado una donación de 1.000.000 de dólares destinada a contribuir con la reconstrucción de las zonas más afectadas - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La solidaridad se ha hecho presente tras el reciente terremoto en Colombia, con una acción conjunta entre la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol. Ambas entidades han formalizado una donación de 1.000.000 de dólares destinada a contribuir con la reconstrucción de las zonas más afectadas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Tanto la Conmebol como la FCF extendieron una invitación a clubes, patrocinadores y seguidores del fútbol a participar activamente en las campañas de recolección de fondos y materiales. El objetivo es amplificar el impacto de la solidaridad y cubrir las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe.

El gesto de las máximas autoridades del fútbol sudamericano refuerza el mensaje de que, frente a la adversidad, el deporte puede convertirse en un canal efectivo de ayuda y esperanza para miles de familias colombianas

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Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto

El terremoto que sacudió varias regiones de Colombia provocó una reacción inmediata en el ámbito deportivo. La Dimayor dispuso el aplazamiento de todas sus competencias, incluyendo la Liga Betplay y la Copa Betplay, que estaban programadas para el fin de semana. La reanudación de los torneos se ha fijado para el 19 de agosto, fecha en la que se presentará la nueva programación.

La decisión de suspender los partidos busca proteger a quienes dependen de la actividad futbolística para subsistir. Desde trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes y transportadores, hasta periodistas y equipos logísticos, son miles las personas que ven afectada su fuente de ingresos por la emergencia.

La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor
La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

La Dimayor explicó que reanudar la competencia permitirá que estas personas puedan volver a trabajar y brindar estabilidad económica a sus familias.

Como parte de la respuesta a la emergencia, la Dimayor anunció que los clubes y escenarios deportivos que retomen actividades funcionarán como puntos de acopio. Los estadios estarán disponibles para recibir alimentos, productos de primera necesidad y donaciones económicas destinadas a las familias damnificadas.

La organización invitó a la ciudadanía, empresas y aficionados a utilizar estos espacios deportivos para canalizar su ayuda a quienes más lo necesitan. “Queremos que cada camiseta, cada estadio y cada partido representen también un mensaje de esperanza”, expresó la Dimayor en su comunicado.

En una muestra de apoyo adicional, la Dimayor y los 36 clubes del fútbol profesional colombiano acordaron realizar una donación económica para la reconstrucción de las zonas más afectadas. Los fondos serán entregados a través de una organización que garantice la transparencia y el buen uso de los recursos.

La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia
La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia, pues debió aplazar varios partidos - crédito EFE

El fútbol colombiano, en voz de la Dimayor, remarcó su papel como canal de solidaridad, subrayando que la actividad deportiva puede ser una herramienta fundamental para movilizar ayuda en situaciones de emergencia nacional.

Las actividades se retomarán el 19 de agosto, y los clubes junto a los estadios servirán como centros para recibir ayuda humanitaria y donaciones. También se confirmó una donación conjunta de los clubes para apoyar la reconstrucción en las áreas más afectadas.

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