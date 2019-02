Tal como lo contó en varias oportunidades, le expresó a su compañero su incomodidad y lo hablaron pero "escena tras escena, el exceso se repetía". "El malestar crecían en mí y mientras crecía, más paralizada me quedaba. Es una sensación de vértigo constante, de miedo y espanto, pero al mismo tiempo de no querer soltar eso en lo que me había comprometido, eso que prometía ser mi sueño", siguió.