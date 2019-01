"Juan en la Argentina no tiene denuncias en su contra", resaltó el letrado y agregó que el actor por esos días radicado en Brasil "recurrió a la Justicia para contar su verdad", luego de que Anita Co y Natalia Juncos lo denunciaran públicamente por acoso. "Lo que pasó con ellas fue un 'avance', algo que en otras épocas era normal y hoy ya no", agregó.