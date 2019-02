En tanto, Dalma Maradona, tía del cumpleañero, escribió junto a una foto de él cuando era bebé: "¡Molestándote con el flash de las fotos hace 10 años! ¡Esas cejitas, Dios mío! ¡ESAS CEJITAS DIOS MIOOOOO! ¡Amor de mi vida! ¿Qué puedo decirte que no te diga siempre? Que te amo con mi alma entera y que no puedo creer que hace 10 años mi vida tiene los colores más lindos del mundo porque vos la pintas. ¡No hay nada que ame más que ser tu madrina! Desde que te conocí ese día en el aeropuerto de Madrid donde te empapé literal de lágrimas, hasta que no te daban más esas piernas para correr cuando te iba a sacar de la penitencia sin que nos viera tu mamá, cuando inventamos juegos solo para perseguirnos por todos lados o cuando hoy te regalo tu chocolate preferido a escondidas. Hoy cumplís 10 años y yo no puedo creer como paso el tiempo… Me quedo tranquila de que no me perdí nada… Ni me pienso perder nada… ¡Sos la persona con el corazón más lindo que conozco! Lloro de emoción mientras te escribo esto que seguro hoy no leas y pienses qué pesada mi Titi. Pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y que cada cumple tuyo te voy a poner una foto de bebé para acordarme de que te podía agarrar y tenerte a upa mil horas y no me decías nada. ¡Siempre voy a estar para vos! ¡Siempre! ¡Te amo mucho Ben! ¡Feliz vida! ¡Felices 10".