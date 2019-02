Los tiernos mensajes del clan Maradona y el Kun por el cumpleaños de Benjamín Agüero

"Hoy cumplís 10 años y yo no puedo creer como paso el tiempo… Me quedo tranquila de que no me perdí nada… Ni me pienso perder nada… ¡Sos la persona con el corazón más lindo que conozco! Lloro de emoción mientras te escribo esto que seguro hoy no leas y pienses qué pesada mi Titi", agregó.