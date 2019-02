"La vida es así todo el tiempo, y hay veces que no sabes quién sos. Yo pasé por momentos en que realmente no sabía: perdí mi deseo, me desconecté de mí misma, me preguntaban quién sos y la verdad que no sabía qué responder. Todo tiene que ver con circunstancias que te fueron pasando y cómo también el sistema, en un punto, te invade", contó la actriz a Teleshow en enero pasado.