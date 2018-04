"Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto, me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano. Me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota y el Twitter arde. Si tocan a una nos tocan a todas ¿El femicidio se puso de moda?", reza el tema "Paren de matarnos", de Miss Bolivia, que le pone voz a la lucha contra la violencia de género.