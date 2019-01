—Es maravillosos cómo el tiempo acomoda las cosas. Y lo digo hoy, ya habiendo pasado esos cinco años de mucho dolor, de mucha angustia, de no entender, de sentirme que estaba totalmente juzgada, el dolor familiar, lo pasé. Hoy, sana, ya pudiendo sacar esa mochila, eso que me incomodaba en el cuerpo, que no me dejaba avanzar, no me dejaba ir a grabar porque no confiaba en mis compañeros… Son muchas cosas y todo está tan relacionado que se termina trabando y no podés hacer nada, te empezás a desdibujar de quién sos, y para mí es fundamental hoy decir: "¡Guau! Todo esto que me pasó me hace hoy ser una mujer consciente de qué quiero contar con este personaje, qué quiero proyectar en la mujer que van a ver esta novela de las mujeres que yo quiero contar". Cinco años atrás no se hablaba de mujeres más imperfectas, reales, con una profundidad que hoy sí las ves. Antes era esto de la que acompañaba, el objeto, la que se agarraba a las piñas con…