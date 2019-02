Sin embargo, las cámaras de la TV Pública no tomaron de frente la bandera de protesta del elenco, que hacía referencia a la situación económica del país, sino que mostraron de espaldas a quienes la sostenían. Al respecto, Juan Leyrado, quien estuvo presente en el evento y también fue invitado el domingo en el programa de Mirtha, dijo: "Fue algo extraño, hubo alguien que tuvo la brillante idea que exigía que los actores no tuviéramos voz, no pudiéramos hablar y no tuviéramos micrófono. No sabemos por qué".