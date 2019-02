En su visita al último programa de la temporada de verano de Mirtha Legrand desde Mar del Plata, Juan Leyrado que ganó su premio como mejor actor dramático por Un enemigo del pueblo, cuestionó la decisión. "Fue algo extraño, hubo alguien que tuvo la brillante idea que exigía que los actores no tuviéramos voz, no pudiéramos hablar, no tuviéramos micrófono. No sabemos por qué", expresó.