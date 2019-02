"Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar". Parece increíble que esas palabras de la canción Te he prometido que nacieron de una desilusión amorosa lo lleven ahora, nuevamente, a la cima. Leo Dan se ríe de todo esto, del otro lado del teléfono, en comunicación con Infobae desde los Estados Unidos.