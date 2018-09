"Me puse ahí, en la favela misma, a cortar el pelo. Puse un cartel que decía 'cabeleiro El Gringo Rubén', porque todo el mundo me decía Gringo. A 10 reales el corte. Entonces, después de vender todo el día las manzanas, cortaba. He llegado a llevar unas 100 manzanas acarameladas. Uno de esos días entro a una peluquería a vender. De una sale un peluquero argentino y me dice: '¿Vos no sos Rubén Orlando?'. Creo que ese pibe al otro día se volvió para Argentina. Habrá pensado 'si este con el nombre que tiene está vendiendo manzanas, ¿qué me espera a mí?'", apunta entre risas.