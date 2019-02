En ese entonces (2010) él era apenas un nene de diez años. De inmediato salió corriendo a ver a su papá: "Me dijeron que le había bajado la presión, me sacaron de ahí y me fui a la casa de alguien del teatro. Al día siguiente me enteré de todo, mi mamá vino desde Buenos Aires, fue todo muy fuerte. A él lo pude ver recién un mes y medio o dos después".