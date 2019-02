No son días sencillos para Nicole Neumann. La modelo se tomó vacaciones en su trabajo como panelista del ciclo Cortá por Lozano y debería haberse reintegrado el 14 de enero… Pero no lo hizo. Le propuso a la producción hacerlo cuando terminara la participación de Jimena Barón -que está reemplazando en la conducción a Verónica Lozano-, con quien no mantiene una buena relación. Pero su idea no gustó, la producción se lo hizo saber y la rubia decidió irse del programa.