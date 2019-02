"Benja me rescató del infierno" habría expresado ella. Sin embargo, Barrantes no reaccionó tan bien ante la noticia y demandó a su ex esposa por adulterio. Las audiencias de divorcio fueron durísimas, entre Barrantes autoproclamándose "cornudo" y Pampita yendo un poco más allá: "Yo era la mucamita que debía trabajar, él padecía disfunción sexual".