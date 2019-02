—Que soy una mina tranquila. Yo soy muy casera. A veces, al encargado de mi edificio le decía: "Golpeame la puerta si ves que pasa el tiempo y no salgo, a ver si me encuentran podrida…". Porque yo, si no tengo nada que hacer, me quedo en casa. Me gusta quedarme en la cama, mirar televisión, darme baños de inmersión y dedicarme a mí. Por suerte, me llevo bien conmigo misma y no me cuesta estar sola.