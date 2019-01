Llega 1998. El año anterior, 1997, la película Men in Black fue la sensación en los cines porteños. Furor por los extraterrestres en la sociedad. La apertura de VideoMatch tomará ese pulso. Y se incorpora una novedad casi a tono de autoburla (y que no podían saber por ese entonces que sería una suerte de presagio del futuro): todo el equipo de VideoMatch, Marcelo incluido, se prestan a una coreografía. Por supuesto, no tienen ni por asomo la complejidad de las coreografías que se ven hoy en Bailando, pero ahí está, Tinelli bailando o, mejor dicho, jugando a que baila. Además, otro gesto técnico: pegan la cara de todos los participantes en cuerpos diferentes. Una vez más, exploraban tecnologías que iban surgiendo.