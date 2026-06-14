Colombia

Resultado Lotería del Cauca hoy 13 de junio

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Guardar
Google icon
La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca anunció los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 13 de junio de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $8.000 millones cada semana. Descubra aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 13 de junio de 2026.

Premio mayor: 2293.

Serie: 178.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

PUBLICIDAD

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Los pasos para jugar por los premios de La Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de La Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Lotería del Cauca sorteoResultado Lotería del Cauca HoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 13 de junio

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del sábado 13 de junio

“Lo hice”: Petro celebró reducción de desigualdad y acusó a Uribe y Duque de llevar a Colombia por “el camino de la muerte”

El presidente afirmó que cerca de seis millones de colombianos salieron de la pobreza durante su gobierno y cuestionó a los medios de comunicación y las redes sociales por, según él, influir en la opinión pública y distorsionar la percepción sobre los resultados de su administración

“Lo hice”: Petro celebró reducción de desigualdad y acusó a Uribe y Duque de llevar a Colombia por “el camino de la muerte”

Hallan quirófanos clandestinos en casas y peluquerías de Barranquilla: cerraron ocho centros estéticos

Las autoridades advirtieron que en los establecimientos intervenidos se practicaban liposucciones, lipólisis láser y otras intervenciones estéticas sin cumplir las condiciones exigidas por la ley

Hallan quirófanos clandestinos en casas y peluquerías de Barranquilla: cerraron ocho centros estéticos

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 13 de junio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 13 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakibecca se pronunció ante los rumores de que reemplazó a Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Deportes

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

La historia de la disputa legal que perdieron leyendas de la selección Colombia con una entidad bancaria

‘Dai Dai’ de Shakira fue elegida como la mejor canción de los mundiales, según una reciente encuesta

Atlético Nacional acabaría con todo por el fracaso en la Liga BetPlay: despediría a pieza clave en los últimos títulos