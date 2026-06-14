Colombia

Autoridades se pronuncian sobre presunto caso de abuso infantil en Bogotá: adulto implicado sería un extranjero

El Ministerio Público pidió a la Fiscalía, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta tras la denuncia conocida en Usaquén. En el lugar había dos menores más

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Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá, hecho que habría involucrado a un extranjero y a otros dos menores.

El pronunciamiento de la entidad subrayó la gravedad del suceso y el llamado a la intervención inmediata de distintas autoridades para garantizar la protección de los niños implicados.

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El Ministerio Público enfatizó su rechazo frente al presunto acto de violencia sexual y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia. Según el pronunciamiento publicado en la red social X, la entidad pidió a los organismos responder con “celeridad, contundencia y prioridad absoluta” ante la denuncia.

De igual modo, exhortaron a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y reiteró la importancia de garantizar la protección integral y el restablecimiento de los derechos de los menores afectados.

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El Ministerio Público pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia - crédito @PGN_COL / X
El Ministerio Público pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia - crédito @PGN_COL / X

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también reaccionó en su cuenta de X: “Todo el peso de la ley para el abusador y sus cómplices”. De otro lado, se confirmó la captura del ciudadano extranjero, señalado como presunto abusador, que salió del edificio fuertemente custodiado por uniformados de la Policía.

Detalles del operativo en Usaquén

El caso se registró el domingo 14 de junio, cuando habitantes de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, alertaron a las autoridades sobre la posible comisión de un delito sexual en el edificio Niido, ubicado en la calle 106A con avenida 19.

De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía, varios vecinos observaron desde la vía pública y los balcones cercanos la presencia de un adulto con un niño dentro de un apartamento, lo que motivó una llamada urgente a la línea de emergencias.

La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), acudió al lugar tras recibir la denuncia de los residentes.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó que las unidades policiales rescataron al niño de aproximadamente seis años y lo trasladaron a un hospital para una valoración médica. El adulto señalado quedó bajo custodia de la Policía, donde se procedió con la verificación de su identidad, antecedentes y conductas.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a otros dos menores dentro del apartamento. Según fuentes oficiales, ambos recibieron atención médica preliminar en el lugar antes de ser trasladados a un centro asistencial.

La Policía de Infancia y Adolescencia investiga el vínculo de estos niños con el adulto implicado y su estado actual, mientras que la Fiscalía General de la Nación y el Icbf iniciaron las indagaciones para esclarecer los hechos y restablecer los derechos de las víctimas.

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