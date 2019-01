El reemplazo para la ex jurado del Bailando en la conducción de los premios marplatenses serán Yamila Pecoraio y Julián La Bruna. "Estoy muy contenta y emocionada por esta oportunidad que me da la ciudad de Mar del Plata y @turismomardelplata, además de muchísimas personas de mi ámbito personal y laboral que me bancan fuerte. Es nuevamente un desafío profesional para mi estar en una noche con tanta gente importante del ámbito del espectáculo y la cultura. Nos vemos el 11 de febrero junto a @labrunajulian", escribió Pecoraio en sus redes sociales.