La relación entre ambas ha sabido ir de la más íntima amistad al odio y los celos. Vale recordar que Kardashian saltó a la fama por ser amiga de Paris Hilton, pero a partir del éxito arrollador del show Keeping up with the Kardashians, la heredera de la fortuna hotelera comenzó a quedarse a un lado y a ser relegada por su ex amiga, quien se olvidó de quién le había ayudado a saltar a la fama