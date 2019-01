"Siempre fui repensando cosas, no si alguna vez me mandé alguna. No si alguna vez a alguna chica le dije algo que no le gustó, o si alguna vez la agarré de acá y no en ese sentido, porque gracias a Dios no tuve situaciones así. Sí me pasa repensar cómo pensamos, cómo nos movemos como sociedad, el lugar que ha tenido que ocupar la mujer, el cambio enorme. Y que falta un montón todavía. Lo que todos vamos a tener que sufrir y aprender. Es una bendición porque las cosas se están moviendo. Habíamos llegado a un límite ya casi macabro", analiza el protagonista de Campanas en la noche, donde interpreta al malo en la ficción que aborda la problemática del machismo y la violencia de género.