Presidenta de Morena acusa que la visita de Ayuso “es provocación e injerencia”

La dirigencia nacional de Morena rechaza la visita de Isabel Díaz Ayuso a México por, afirman, interferir en asuntos de soberanía nacional. REUTERS/Raquel Cunha

La dirigencia nacional de Morena condenó este 5 de mayo la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, advirtiendo que su presencia representa un intento de intervención política de la ultraderecha española y una amenaza directa a la soberanía del país.

Según el pronunciamiento difundido, Morena acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de operar dentro de una estrategia internacional cuyo objetivo sería desestabilizar gobiernos progresistas y fortalecer proyectos políticos conservadores.

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Morena destacó que la visita de Díaz Ayuso ocurre en el aniversario de la Batalla de Puebla, un hecho que, a juicio del partido, subraya la resistencia histórica de México frente a injerencias extranjeras.

El pronunciamiento sostuvo que la historia nacional está marcada por episodios de defensa de la dignidad, desde la lucha contra la conquista encabezada por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, hasta la victoria sobre las tropas francesas en 1862. En ese sentido, la dirigencia de Morena afirma que la autonomía y la autodeterminación siguen siendo principios innegociables para el país en 2026.

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Ariadna Montiel, presidenta de Morena, mencionó al compartir el comunicado en sus redes sociales que: “La visita de Ayuso no es diplomacia: es provocación e injerencia.”

Morena cuestiona el propósito político de la visita de Díaz Ayuso

Morena sostiene que Isabel Díaz Ayuso promueve políticas de recorte a la sanidad, privatización y fomento de xenofobia desde Europa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

En el documento, Morena afirmó que Isabel Díaz Ayuso no busca fortalecer lazos de cooperación ni conocer la cultura mexicana, sino “abonar al proyecto de la ultraderecha transnacional, una red de actores políticos que opera para desestabilizar gobiernos progresistas, horadar legitimidades democráticas y exportar un modelo de odio disfrazado de libertad”.

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La dirigencia morenista acusó a la presidenta de Madrid de mantener reuniones con sectores de la oposición mexicana y con medios de comunicación afines al bloque conservador, calificando estos encuentros como actos de “intervención en asuntos internos”, en contravención con la Doctrina Estrada y los principios de política exterior consagrados en la Constitución mexicana.

Morena advirtió que ningún personaje externo, “sea cual sea su cargo, su apellido o la estridencia de su micrófono”, posee autoridad moral o política para dictar directrices sobre el gobierno, los valores o las elecciones en México. El texto resaltó: “La autodeterminación de los pueblos no es un principio retórico: es la médula de nuestra identidad como nación”.

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El partido agregó que la agenda de Ayuso y el proyecto de la llamada Cuarta Transformación son “incompatibles”. Acusó a la presidenta de Madrid de promover en España el recorte de la sanidad pública, la privatización de servicios, el fomento de la xenofobia y “el odio al diferente como marca electoral”.

Morena anuncia saldo positivo en combate a pobreza y pide solidaridad internacional frente a la ultraderecha

Morena destacó como logros la reducción de la pobreza, el aumento al salario mínimo y avances en justicia social en contraste con la política de Díaz Ayuso. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Como parte del contraste con el proyecto defendido por Ayuso, Morena resaltó logros sociales recientes. El documento mencionó la reducción de la pobreza, el fortalecimiento del salario mínimo, la entrega de pensiones universales, las becas a niñas y niños, el programa Sembrando Vida y la presencia de médicos en comunidades rurales como indicadores de avance durante el actual gobierno.

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La dirigencia de Morena afirmó que “la libertad real” consiste en “no morir por falta de acceso a la salud, en estudiar sin endeudarse de por vida, en recibir una pensión digna y la de sembrar la tierra de los abuelos”.

El comunicado llamó a los movimientos populares de España, Europa y del mundo a solidarizarse con los procesos de izquierda y progresistas en América Latina, advirtiendo sobre un “proyecto de restauración conservadora” que recurre a figuras como Isabel Díaz Ayuso para intentar debilitar gobiernos emanados de la voluntad popular.

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Morena reclamó que la soberanía popular, definida por la expresión ciudadana en las urnas, sigue siendo el único fundamento legítimo del poder público en México. Finalmente, el partido dirigió un mensaje a Díaz Ayuso y sus simpatizantes, subrayando que México no se rinde, no se vende y no olvida.