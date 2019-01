"Se fue muy joven… -lamentó Malena frente a Luis Novaresio en Debo decir-. Sí, me enojé. Hay una cosa de no entender… Me hubiera ser creyente porque entonces es más fácil la muerte porque tenés una cosa de que alguien lo quiso… Sí, me enojé. (Aunque) también las enfermedades lo que hacen es tener el alivio de que no sufran más".