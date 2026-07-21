EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

A partir de las 8:00 p. m., MasterChef Celebrity Colombia dará inicio a su octava temporada en el prime time de la televisión colombiana. 24 participantes provenientes de la actuación, la farándula, la comedia, las redes sociales y los deportes, iniciarán su camino en su aspiración de llevarse el premio mayor.

No se pierda todas las incidencias y novedades del formato conducido por Claudia Bahamón, acompañada del jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Belén Alonso.