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EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

A partir de las 8:00 p. m., MasterChef Celebrity Colombia dará inicio a su octava temporada en el prime time de la televisión colombiana. 24 participantes provenientes de la actuación, la farándula, la comedia, las redes sociales y los deportes, iniciarán su camino en su aspiración de llevarse el premio mayor.

No se pierda todas las incidencias y novedades del formato conducido por Claudia Bahamón, acompañada del jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Belén Alonso.

19:21 hsHoy

‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

25 celebridades del deporte y la farándula nacional tomarán parte en el regreso del reality de cocina a la televisión colombiana

'Masterchef Celebrity Colombia' ya tiene fecha de estreno para su octava temporada en la televisión nacional - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram
'Masterchef Celebrity Colombia' ya tiene fecha de estreno para su octava temporada en la televisión nacional - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Tras meses de espera, rumores sobre el desarrollo del rodaje y hasta situaciones detrás de cámaras que se dieron a conocer durante el primer semestre, MasterChef Celebrity Colombia ya tiene fecha de regreso a la televisión colombiana.

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