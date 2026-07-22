Colombia

Representantes de las curules de paz dieron espaldarazo al Gobierno de Abelardo de la Espriella: quiénes firmaron

Once congresistas anunciaron que respaldarán a De la Espriella, al considerar que la nueva administración debe priorizar la inversión social y la presencia estatal en los territorios más afectados por el conflicto armado

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Los representantes a la Cámara por los territorios golpeados por la violencia mostraron su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Los representantes a la Cámara por los territorios golpeados por la violencia mostraron su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Un grupo de congresistas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) del Congreso de la República, también conocidas como “curules de paz”, anunció su apoyo al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella mediante una declaración pública.

Los escaños de paz, 16 puestos en la Cámara de Representantes, fueron conformados a partir del Proceso de Paz de 2016, con el fin de garantizar la representación política de las víctimas, el campesinado y las comunidades afectadas por el conflicto armado.

La carta, divulgada el 21 de julio de 2026, un día después de la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, lleva la firma de once del total de los representantes a la Cámara elegidos por estas curules, que afirmaron actuar en nombre de las organizaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas y asociaciones que respaldaron sus candidaturas.

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En el texto, los firmantes expresaron: “manifestamos de manera libre, autónoma e independiente nuestra decisión de acompañar decididamente la construcción de La Patria Milagro liderada por el presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella”.

Esta es la carta en la que mayorías de los representantes de las curules de paz manifestaron su apoyo a De la Espriella - crédito @JorgeRodrigoTV/X
Esta es la carta en la que mayorías de los representantes de las curules de paz manifestaron su apoyo a De la Espriella - crédito @JorgeRodrigoTV/X

Los congresistas señalaron que la coyuntura actual del país exige “grandeza, responsabilidad y la capacidad de anteponer el interés nacional y el bienestar de los territorios históricamente excluidos a cualquier diferencia política”.

En la misiva, los congresistas firmantes aseguraron que la transformación propuesta por la nueva administración debe comenzar en las regiones más afectadas por la violencia, la pobreza y la ausencia estatal.

Son esos territorios, que tenemos el honor de representar, los que durante décadas asumieron el mayor costo de la violencia y que hoy reclaman una presencia efectiva del Estado, traducida en inversión social, infraestructura, desarrollo rural, acceso a servicios públicos, fortalecimiento institucional y oportunidades para sus comunidades”, afirmaron los representantes.

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De la misma manera, señalaron que para ellos “la paz no puede entenderse únicamente como el silenciamiento de las armas. La paz se consolida cuando el Estado logra cerrar las brechas históricas que alimentaron el conflicto, cuando las instituciones llegan con eficacia a los territorios y cuando el desarrollo se convierte en una garantía real para quienes durante décadas permanecieron al margen de las decisiones nacionales”.

Estos fueron los congresistas que firmaron la carta de respaldo al nuevo Gobierno - crédito @JorgeRodrigoTV/X
Estos fueron los congresistas que firmaron la carta de respaldo al nuevo Gobierno - crédito @JorgeRodrigoTV/X

En la carta, los congresistas reclamaron una política de paz seria y eficaz por parte del próximo Gobierno y demandaron que se honre la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. “La reparación integral constituye un mandato constitucional, legal y ético que no admite más dilaciones”, se leyó en el documento.

Del mismo modo, justificaron el respaldo bajo el compromiso con sus territorios y la defensa de los intereses de las comunidades. Indicaron que será un “respaldo responsable, sustentado en principios, resultados y en la convicción de que la paz, la reconciliación y el desarrollo territorial son el camino para construir un Estado más justo, equitativo y cercano a los ciudadanos”.

Quiénes firmaron la carta de respaldo

En el documento también hicieron un llamado a los diversos grupos políticos e ideológicos a avanzar en el sendero de la reconciliación nacional en favor de los “territorios históricamente excluidos” y que esta se convierta en decisiones, “inversiones y oportunidades reales”.

Ciudadanos afirmaron que es significativo que la mayoría de curules de la paz apuesten por el nuevo gobierno - crédito @PedroRmzcol/X
Ciudadanos afirmaron que es significativo que la mayoría de curules de la paz apuesten por el nuevo gobierno - crédito @PedroRmzcol/X

Por tanto, aseguraron que la confianza que quedó depositada en Abelardo de la Espriella está sellada con las firmas de: Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Citrep 12, Magdalena, Cesar y La Guajira), James Mosquera Torres (Citrep 6, Chocó–Antioquia), Karen López (Citrep 16), Juan Carlos Vargas (Citrep 13, Bolívar y Antioquia), Luis Romiro Ricardo Buelvas (Citrep 8, Montes de María), Javier López Díaz (Citrep 3, Antioquia), Alejandro Castillo Gaitán (Citrep 7, Guaviare–Meta), Yanernt Sabogal (Citrep 15),Lago/Díaz C.(Citrep 14),Fred Pineda (Citrep 14), Tobías (Citrep 4, Cúcuta), y Jhon Fredy V. (Citrep 11).

En redes sociales, algunos usuarios emitieron comentarios sobre esta decisión. Uno de ellos, con el usuario de Pedro Ramírez, escribió: “Que 11 de las 16 curules de paz hayan decidido apoyar al gobierno entrante de Abelardo es una señal política relevante. Muestra que el pragmatismo está pesando más. Esto amplía la base de apoyo del nuevo gobierno y debilita la capacidad de bloqueo de la oposición”.

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