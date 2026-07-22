Juan Carlos Osorio volvió a ‘darle palo’ a la selección Colombia por el Mundial 2026: “No se dio el siguiente escalón”

Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos más críticos con la selección Colombia por las decisiones de Néstor Lorenzo - crédito EFE

Colombia en el Mundial 2026 cumplió al terminar entre las 16 mejores selecciones, pero no dio el salto que la habría puesto entre las ocho, según sostuvo el técnico Juan Carlos Osorio, que desde la eliminación lanzó toda clase de críticas al combinado nacional.

Osorio dijo que Colombia alcanzó el objetivo mínimo por su lugar entre las 16 mejores selecciones del mundo, pero consideró que quedó en deuda en el siguiente escalón, que para él era entrar entre las ocho mejores en cuartos de final, como ocurrió en Brasil 2014.

El entrenador fijó ese balance desde el inicio de su charla con el podcast Línea de Gol del periódico El Colombiano: “Para empezar con algo positivo, a mí me parece que Colombia cumplió. Estar entre las 16 mejores selecciones del mundo ya es un objetivo importante y no se puede desconocer”.

PUBLICIDAD

A continuación, marcó el límite de esa evaluación: “Ahora, otra cosa es que no dimos el salto de calidad que todos esperábamos, que era meternos entre las ocho mejores. Ahí es donde realmente se marca la diferencia entre una selección competitiva y una que está lista para pelear por cosas grandes”.

También precisó hasta dónde llegaba su análisis: “Ya pensar en una semifinal o una final es otro nivel, pero el primer paso era ese y no se consiguió. Hay que ser justos: se cumplió el objetivo mínimo, pero no el siguiente escalón”.

“Demasiados centrocampistas y pocos extremos naturales”

Al abordar el uso limitado de varios convocados, Néstor Lorenzo apareció en el centro del debate sobre el armado del plantel. “Sí considero que otros jugadores merecían oportunidades, pero siempre sustentándolo desde lo futbolístico y no desde el nombre o el gusto personal”.

PUBLICIDAD

Su principal reparo apuntó a la composición de la lista: “Yo recuerdo que cuando salió la convocatoria dije que veía un plantel con demasiados centrocampistas y muy pocos extremos naturales. Uno analiza la lista y encuentra muchos volantes: Lerma, Castaño, Arias, Puerta, Ríos, Portilla, Carrascal, James, Quintero... pero muy pocos futbolistas de banda”.

Juan Carlos Osorio criticó a Néstor Lorenzo por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ahí vinculó su crítica con la preparación de cada partido. “Para un Mundial no basta con reunir buenos jugadores; hay que conformar una nómina pensando en los rivales y en los escenarios tácticos que se van a presentar”.

Osorio planteó que el calendario ya ofrecía pistas sobre lo que exigiría cada cruce. “Nosotros sabíamos desde el calendario que Uzbekistán iba a defender en bloque bajo. Era previsible. También intuía que Congo podía hacerlo en determinados momentos. Entonces uno debe preparar una lista pensando en cómo romper ese tipo de defensas. Yo esperaba que frente a Uzbekistán se juntaran todos los jugadores creativos para atacar ese bloque. Contra Congo imaginaba un equipo mucho más atlético porque era un partido físico. Ninguna de las dos cosas ocurrió”.

PUBLICIDAD

La selección Colombia superó a Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México, en el debut en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Luego sumó otro recurso que echó de menos en el cierre del torneo. “Cuando uno sabe que va a enfrentar defensas cerradas necesita jugadores que abran el campo, que generen uno contra uno y que permitan crear superioridades por fuera. Además, dentro de las ocho maneras de penetrar un bloque bajo está el remate de media distancia. Contra Congo se utilizó y me pareció acertado. Pero después, contra Suiza, prácticamente desapareció esa alternativa”.

El equipo que Osorio habría armado

Al explicar cómo habría estructurado una lista de 26 jugadores, Osorio expuso un criterio fijo para repartir los cupos: “Nosotros tenemos un ejercicio muy sencillo: escoger dos jugadores por cada posición del campo. Son 22 futbolistas de campo, más tres arqueros, y queda un cupo adicional para un jugador diferencial o una apuesta especial”.

PUBLICIDAD

“En mi opinión, ese jugador adicional pudo haber sido alguien como (Juan Manuel) Rengifo, si se quería apostar por él, o incluso un defensor zurdo que ofreciera características distintas. El objetivo es que cada posición tenga dos alternativas con perfiles diferentes”.

Entre las ausencias, fue terminante sobre Jhon Jáder Durán. “Sin ninguna duda. Yo sí lo habría llevado como el jugador número 26. Habría hablado previamente con él y le habría explicado su rol. Le habría dicho: ‘Lo llevo porque en algún momento podemos necesitarte veinte minutos para resolver un partido’. Si se comportaba bien, el fútbol seguramente le iba a dar esa oportunidad. Y si no cumplía, tampoco se perdía demasiado porque era el último jugador de la lista”.

PUBLICIDAD

Jhon Jáder Durán se quedó sin mundial por su falta de ritmo en el Zenit de Rusia, además de posibles líos internos en la Tricolor - crédito @envigadofc/Instagram

Consultado por su idea para el partido ante Suiza, volvió a unir táctica y selección previa: “Es difícil responder porque yo no estaba de acuerdo con la convocatoria inicial. Había demasiados jugadores con características similares. Personalmente, no habría jugado con tantos números diez”.

Su propuesta pasaba por reorganizar los apoyos alrededor de Luis Díaz: “Yo habría ubicado a Jhon Arias por dentro, en una posición donde pudiera llegar al área con potencia, habría mantenido a Luis Díaz por izquierda, al Tinito Gómez por derecha y un delantero centro fijo. Lo importante era rodear a Luis Díaz de jugadores que atacaran los espacios para potenciarlo”.

PUBLICIDAD