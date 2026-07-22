Las mejores atajadas de Guillermo Ochoa, de Neymar a Lewandowski

El portero mexicano le quitó el gol a Neymar Jr.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña dijo adiós al futbol profesional este martes 21 de julio, después de hacer historia con México al asistir a seis Copas del Mundo al hilo, participando en las últimas cuatro ediciones: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Sus enormes reflejos, su total liderazgo y confianza bajo palos construyó un archivo con imágenes inéditas de Guillermo Ochoa siendo figura para la Selección Nacional en alguna de sus actuaciones mundialistas, principalmente en Brasil 2014 frente al equipo anfitrión en la Arena Castelão

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Paco Memo protagonizó manotazos espectaculares a lo largo de su carrera, especialmente en la Copa del Mundo. En su debut consolidó como uno de los porteros más destacados de la Selección Mexicana al negar que el astro brasileño, Neymar Jr., anotara de cabeza.

Ocurrió un 17 de junio del 2014, durante el partido de la fase de grupos cuando Guillermo Ochoa detuvo un cabezazo a cargo de Neymar Jr. que parecía gol cantado, pero la reacción del mexicano fue espectacular que dicha foto quedó marcada de por vida.

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Ochoa negó el gol de Polonia en Qatar 2022.(AP Foto/Themba Hadebe)

En esa misma justa, Paco Memo también evitó la anotación de Stefan de Vrij en el duelo de eliminación directa contra la Selección de Países Bajos. Ochoa metió las manos en un tiro de esquina para desviar un remate a bocajarro que impresionó a medio mundo a tal grado de recibir múltiples ofertas de LaLiga Española.

Cuatro años después, en el Mundial de Rusia 2018, el equipo de México sorprendió al campeón defensor de aquel torneo, la Selección de Alemania, en el encuentro donde Memo Ochoa voló con ambas manos para rozar el esférico y evitar un golazo de Toni Kroos por la vía del tiro libre directo.

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La lista de las grandes atajadas de Guillermo Ochoa en Copas del Mundo finaliza con su intervención al cobro penal de Robert Lewandowski. El portero mexicano adivinó la dirección del balón y negó que Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo, dañara la meta de la Selección Mexicana en su debut en Qatar 2022.

Estos momentos harán que Guillermo Ochoa permanezca en la memoria del futbol internacional. La afición mexicana no olvidará cada instante que los hizo saltar de emoción y suspiro por impedir la caída de su marco enfrentando a los mejores del mundo.

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“Gracias por tanto”

Guillermo Ochoa fue capitán de México vs Chequia. (AP Photo/Natacha Pisarenko )

Francisco Guillermo Ochoa compartió un video con duración de dos minutos y 38 segundos para explicar lo que significó jugar futbol durante 22 años ininterrumpidos, expresando su gratitud a quienes estuvieron en cada etapa de su carrera profesional.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”, dice su mensaje.

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“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México .Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”, añadió Paco Memo tras cumplir su promesa de decir adiós al futbol una vez terminada la Copa del Mundo 2026.

Carrera de Guillermo Ochoa como portero profesional

Guillermo Ochoa siendo portero del Club América.: Twitter @yosoy8a

Guillermo Ochoa debutó con el Club de Futbol América un 15 de febrero del 2004 frente al Club de Futbol Monterrey Rayados. Su rendimiento y seguridad en la puerta lo consolidaron como el primer portero mexicano en probar éxito en el futbol de Europa.

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Ochoa primero jugó en la Ligue 1 con el Ajaccio de Francia, con quien sufrió su primer descenso. Tras su participación en Brasil 2014, Paco Memo firmó con el Málaga C.F. para luego vestir los colores del Granada C.F., con quien padeció su segundo descenso europeo.

En 2017 arribó a Bélgica para estar en las filas del Standard Lieja, logrando el título de Copa antes de volver a México con el Club América en 2019, no obstante Memo Ochoa se quería superar así mismo y decidió volver al viejo continente para cerrar el telón de manera integra.

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Guillermo Ochoa besa el poste del estadio Ciudad de México. REUTERS/Annegret Hilse

Los clubes: AVS Futebol y AEL Limassol FC de Portugal y Chipre abrieron un lugar para que Guillermo Ochoa diera muestra de sus capacidades que lo llevaron por última vez al Mundial de la FIFA, donde sumó pocos minutos ante la Selección de Chequia en el estadio Ciudad de México, que ovacionó en una sola voz al portero leyenda del futbol nacional.