Desde ese momento, se abocó a la vida familiar y a planear su nuevo emprendimiento empresarial: una marca de cosméticos. En diálogo con Teleshow, se refirió a este nuevo desafío: "Estoy lanzando mi línea de cosméticos la cual vengo desarrollando hace un año y medio. Al principio parecía más simple y me puse a trabajar con todo. Al pasar el tiempo me di cuenta de que es bastante demandante la cuestión. Esto de generar productos como yo quería, con componentes activos naturales, no testados en animales, sin parabenos, sin sulfatos, mineral oil free, me llevó mucho tiempo. Pero por suerte todo será como lo soñé y estoy orgullosa del resultado logrado".