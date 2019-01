Pero no sería la primera ni la última vez que un famoso elige o prefiere acusar de inventos de los periodistas situaciones que prefiere no ventilar. Sobre todo en historias de alcoba, nadie se mete con una pocket en los roperos de las habitaciones para pescarlos in fragantti, por lo que termina siendo un rumor que lanza alguien de sus entornos y es claramente incomprobable, sobre todo si esa historia ocasional luego no se oficializa en una relación estable.