—No, ella me preguntó y le respondí. Pero no descarto en algún momento poder decir: "Bueno, a ver, te enamorás de la persona y no importa si es un hombre o una mujer". Hoy por hoy estamos abriendo la cabeza a un montón de cosas. Y de repente, por lo menos uno dice: "Bueno, ¿por qué no? Podría ser. Yo no soy una mujer estructurada, ni mentalmente ni en mi vida. Estoy abierta a que la vida me sorprenda o a experimentar otro tipo de cosas.