Otorgarán un 30% de bonificación en el Parque Nacional Nahuel Huapi para egresados

La Administración de Parques Nacionales otorgó 30% menos para egresados que visiten Nahuel Huapi

La Administración de Parques Nacionales dispuso una bonificación del 30% sobre el valor vigente del Derecho de Acceso para estudiantes que integren contingentes de turismo estudiantil en viajes de egresados de nivel secundario al Parque Nacional Nahuel Huapi. La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio de 2026, establece que la medida estará vigente desde cinco días hábiles después de la publicación hasta el 15 de enero de 2027.

Según el texto oficial, la iniciativa responde a un pedido formal de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que solicitó la implementación de un esquema promocional específico para los grupos de estudiantes que visitan el área protegida en el marco de los viajes de egresados. Este tipo de excursiones, que se desarrollan principalmente entre los meses de junio y enero, constituye una de las principales modalidades de turismo en San Carlos de Bariloche.

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La Administración de Parques Nacionales fundamentó la decisión en diversos argumentos institucionales y de política turística. Entre los principales ejes, en el Boletín Oficial se dispuso el “interés institucional fomentar el turismo estudiantil como herramienta de acercamiento de las nuevas generaciones al conocimiento, el arraigo y el respeto por el patrimonio natural y cultural de las Áreas Protegidas”.

Por otro lado, la medida también busca contribuir a la desestacionalización de la actividad turística y a la dinamización de las economías regionales vinculadas al parque. De esa manera, se busca incentivar la llegada de visitantes al parque durante períodos en los que normalmente hay menos turismo. Así, el flujo de turistas se distribuye de manera más equilibrada a lo largo del año, evitando que la mayor parte de los ingresos turísticos se concentre solo en los meses de mayor demanda.

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El beneficio para viajes de egresados se aplicará durante la temporada baja y media, según la resolución oficial

El texto oficial remarca la importancia de la colaboración entre organismos estatales -como la Administración de Parques Nacionales- y empresas privadas -como las agencias de turismo y servicios relacionados-. La idea es promover y fortalecer la actividad turística, facilitando condiciones de acceso más convenientes para los contingentes estudiantiles.

En cuanto a los aspectos técnicos y operativos, la bonificación del 30% será aplicable exclusivamente a contingentes estudiantiles organizados y comercializados por agencias de viajes legalmente habilitadas. La comercialización de los tickets con descuento se realizará de manera presencial a través del propio Parque Nacional Nahuel Huapi.

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En ese marco, la resolución aclara que el beneficio aprobado no se superpone con otras exenciones ya existentes, como la excepción de pago para visitas educativas, que excluye específicamente a los viajes de egresados de nivel secundario. La bonificación del 30% es un beneficio exclusivo y no acumulable. Los estudiantes que viajan en contingentes de egresados pueden acceder únicamente a este descuento específico del 30% sobre la tarifa vigente para la categoría “Estudiante”, pero no pueden sumar otros descuentos o promociones que existan en ese momento.

El régimen de Derechos de Acceso vigente excluye expresamente a estos grupos de la exención general, por lo que el nuevo esquema funciona como una promoción diferenciada y temporaria para ese segmento. Para acceder al descuento, las agencias de viajes deberán tramitar las solicitudes ante la Dirección Nacional de Uso Público, que evaluará la pertinencia y, en caso de corresponder, habilitará la impresión de los tickets para los grupos estudiantiles.

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La Dirección Nacional de Uso Público estará a cargo de dictar las normas complementarias necesarias, aprobar las solicitudes de las agencias y derivar los pedidos al parque para la emisión de los tickets promocionales. La publicación del Boletín Oficial lleva la firma de los directores Sebastián Christian Martello, Facundo Partemi, José Manuel Salgado, Pablo Ciocchini y Sergio Martín Alvareze.