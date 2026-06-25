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Venus Williams descarta el retiro: “Tengo exactamente la misma potencia que antes, los límites están en la mente”

La tenista estadounidense llega a su 25º Wimbledon a los 46 años y repasa, en una entrevista en Grazia, la filosofía que sostiene una carrera de más de dos décadas en la élite del tenis profesional

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Venus Williams volverá a Wimbledon para disputar su 25º torneo en el All England Club y afirmó que no piensa en el retiro (Jayne Kamin-Oncea-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
Venus Williams volverá a Wimbledon para disputar su 25º torneo en el All England Club y afirmó que no piensa en el retiro (Jayne Kamin-Oncea-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

El regreso de Venus Williams a Wimbledon llegará: disputará su 25º torneo en Wimbledon en el All England Club y, en una entrevista con Grazia, dejó claro que no piensa en el retiro y que aún se siente tan poderosa como antes.

En esa conversación con Grazia, Venus Williams dijo que afronta Wimbledon con la misma fuerza que en otras etapas, que jugará dobles con Serena Williams, que la moda ocupa un lugar central en su forma de expresarse y que vive sus 46 años sin temor, siempre que conserve la salud y la fortaleza.

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La ex número uno del mundo, que cumplió 46 años la semana pasada, habló del asombro que todavía le produce seguir compitiendo: “Creo que ayer me di cuenta: diablos, tengo 46. ¿Cómo sigo jugando al tenis?”

Lejos de plantear un cierre, sostuvo que su nivel físico sigue intacto: “Pero lo increíble es que tengo exactamente la misma potencia que antes. Los límites están solo en nuestra mente”.

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Venus Williams dijo a Grazia que mantiene la misma potencia física y que afronta Wimbledon con la misma fuerza que en otras etapas (AP/Aaron Favila)
Venus Williams dijo a Grazia que mantiene la misma potencia física y que afronta Wimbledon con la misma fuerza que en otras etapas (AP/Aaron Favila)

Williams también describió su preparación diaria para volver a competir al máximo nivel: “Ahora mismo mi camino se ve así: de dos a tres horas en pista cada día, una hora en el gimnasio, fisioterapia, estiramientos, calentamiento y vuelta a la calma. Cuando haces todo eso, básicamente te ocupa el día entero”. Cuando Grazia le preguntó si alguna vez pensó en el retiro, respondió: “No.”

Para Williams, el recorrido no se entiende sin tropiezos. “El fracaso es una parte enorme del éxito”, dijo, y añadió: “Todo el mundo ve la victoria, pero solo tú conoces la batalla, el camino que ocurrió entre bambalinas”.

De la pista a la moda

Fuera de la cancha, la estadounidense situó la moda en el centro de su identidad pública. “La moda es la manera perfecta de expresarte. No hay mejor forma de decir quién eres que lo que llevas puesto”.

La moda ocupa un lugar central en la identidad pública de Venus Williams, que la definió como una forma de expresión personal (REUTERS/Daniel Cole)
La moda ocupa un lugar central en la identidad pública de Venus Williams, que la definió como una forma de expresión personal (REUTERS/Daniel Cole)

Ese vínculo se reforzó el mes pasado, cuando fue copresidenta de la Met Gala junto a Anna Wintour, según contó a Grazia. “Fue más de lo que soñé. Nunca imaginé que haría eso o siquiera que me lo pedirían. Me sentí afortunada solo por estar allí”.

Sobre Wintour, su tono mezcló admiración y distancia. “Anna es increíble, pero es como una diosa, una reina. En todo momento sientes algo así como: ‘Bueno, probablemente no estoy a la altura de esta conversación’”.

También habló de sus compañeros de presidencia en la gala, entre ellos Beyoncé, Zoë Kravitz y Nicole Kidman. “Vuelves a sentirte admiradora y niña otra vez”, dijo. Sobre Kidman, añadió: “En privado es extraordinaria: dulce, inteligente, aguda y muy tranquila”.

Qué dice sobre la edad y el bienestar

Venus Williams sostuvo que el fracaso forma parte del éxito y que solo quien compite conoce la batalla detrás de cada victoria (EFE/GERRY PENNY)
Venus Williams sostuvo que el fracaso forma parte del éxito y que solo quien compite conoce la batalla detrás de cada victoria (EFE/GERRY PENNY)

Williams cambió la forma en que mira su disciplina. Casada desde diciembre con Andrea Preti, a quien conoció en un desfile de Gucci en 2024, contó que está dispuesta a relajar una dieta muy estricta.

“Nunca he querido permitirme comer pasta”, dijo y agregó: “Pero este año tendré la oportunidad de ir más a Italia y simplemente comer la pasta”.

La tenista, que ha convivido con un diagnóstico autoinmune y pasó por una cirugía por fibromas antes de regresar al circuito tras 16 meses fuera, habló de la edad sin dramatismo. En lugar de resistirse al cambio, vinculó su bienestar con mantenerse fuerte, cuidarse y no perder de vista su propia responsabilidad ante el paso del tiempo.

Serena, la familia y la presión del circuito

Venus Williams dijo que jugará dobles con Serena Williams y explicó que ambas protegen el vínculo familiar frente a la presión del circuito (Europa Press)
Venus Williams dijo que jugará dobles con Serena Williams y explicó que ambas protegen el vínculo familiar frente a la presión del circuito (Europa Press)

La presencia de Serena atraviesa esta etapa deportiva, pero Venus dejó claro el lugar que ocupa en esa relación. Al recordar el anuncio del regreso de su hermana al tenis profesional, dijo: “Nada. Siempre dejo que tome sus propias decisiones”.

Después reforzó ese apoyo sin invadir su terreno. “Incluso cuando dejó de jugar la primera vez, era la mejor del mundo. No hay ninguna duda. Y aun ahora, tiene el potencial; y lo tiene, si quisiera. Se trata de apoyarla, mirar, esperar, ver qué pasa y ser su mayor animadora”.

Sobre la presión que acompaña a dos hermanas observadas por todo el mundo, Williams explicó cómo protegen el vínculo familiar. “Pase lo que pase, en algún momento tienes que dejar el trabajo atrás y ser humano”, dijo, y agregó que “siempre somos muy cuidadosas con eso, para asegurarnos de que el hogar sea un lugar al que podamos ir”.

La familia Williams busca dejar el trabajo atrás para proteger el hogar como un espacio separado del tenis profesional (AP/Tim Ireland)
La familia Williams busca dejar el trabajo atrás para proteger el hogar como un espacio separado del tenis profesional (AP/Tim Ireland)

También se refirió ante Grazia al episodio en Roland Garros en el que Adolfo Daniel Vallejo recibió una multa de USD 65.000 tras decir que su partido debió tener a un juez de silla hombre.

“Probablemente no debió hablar después de un partido tan emocional. Quizá haya ahí un momento para aprender”, afirmó. Luego matizó: “No soy fan de ningún árbitro. No creo que a ningún jugador le encanten los árbitros, sean hombres o mujeres”.

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