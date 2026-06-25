EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy jueves 25 de junio: las condiciones del tiempo que marcarán la jornada

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El Servicio Meteorológico Nacional emite el pronóstico del tiempo para las zonas centro, sur, sureste, norte y noroeste del país durante las primeras tres horas de este 25 de junio.

Península de Yucatán

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en:

Campeche (municipios): Palizada y Carmen.

Veracruz y Sureste

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

Veracruz (regiones): Los Tuxtlas y Olmeca.

Tabasco (región): Chontalpa.

Oaxaca (región): Istmo.

Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:

Veracruz (región): Papaloapan.

Tabasco (regiones): Pantanos y Ríos.

Oaxaca (regiones): Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa y Valles Centrales.

Chiapas (regiones): Selva, Centro, Norte, Istmo-Costa, Frailesca, Altos, Sierra y Soconusco.

Occidente y Sur

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

Nayarit (regiones): Sur, Costa Sur, Centro, Costa Norte, Norte y Sierra.

Jalisco (regiones): Norte, Costa-Sierra Occidental, Costa Sur y Sierra de Amula.

Guerrero (regiones): Zona Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.

Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:

Jalisco (regiones): Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles.

Colima (municipios): Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Michoacán (regiones): Lerma-Chapala, Tepalcatepec, Purépecha, Tierra Caliente y Costa.

Noroeste

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

Chihuahua (región): Cuauhtémoc.

Durango (región): Durango.

Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:

Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Juárez e Hidalgo del Parral.

CDMX / Edomex

En las próximas tres horas se pronostican lluvias y chubascos en:

Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

Sección secundaria: Lluvias aisladas en:

Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Centro

En las próximas tres horas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en:

Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste y Poniente.

Sección secundaria: Lluvias aisladas en:

Querétaro (regiones): Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.

Hidalgo (regiones): Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.

Puebla (regiones): Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra.

Tlaxcala (regiones): Poniente, Norte, Oriente, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur.