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EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy jueves 25 de junio: las condiciones del tiempo que marcarán la jornada

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del pronóstico del tiempo en los distintos estados de la República Mexicana

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06:31 hsHoy

El Servicio Meteorológico Nacional emite el pronóstico del tiempo para las zonas centro, sur, sureste, norte y noroeste del país durante las primeras tres horas de este 25 de junio.

Península de Yucatán

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en:

  • Campeche (municipios): Palizada y Carmen.

Veracruz y Sureste

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

  • Veracruz (regiones): Los Tuxtlas y Olmeca.
  • Tabasco (región): Chontalpa.
  • Oaxaca (región): Istmo.

Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:

  • Veracruz (región): Papaloapan.
  • Tabasco (regiones): Pantanos y Ríos.
  • Oaxaca (regiones): Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa y Valles Centrales.
  • Chiapas (regiones): Selva, Centro, Norte, Istmo-Costa, Frailesca, Altos, Sierra y Soconusco.

Occidente y Sur

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

  • Nayarit (regiones): Sur, Costa Sur, Centro, Costa Norte, Norte y Sierra.
  • Jalisco (regiones): Norte, Costa-Sierra Occidental, Costa Sur y Sierra de Amula.
  • Guerrero (regiones): Zona Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.

Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:

  • Jalisco (regiones): Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles.
  • Colima (municipios): Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
  • Michoacán (regiones): Lerma-Chapala, Tepalcatepec, Purépecha, Tierra Caliente y Costa.

Noroeste

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:

  • Chihuahua (región): Cuauhtémoc.
  • Durango (región): Durango.
  • Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:
  • Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Juárez e Hidalgo del Parral.

CDMX / Edomex

En las próximas tres horas se pronostican lluvias y chubascos en:

  • Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

Sección secundaria: Lluvias aisladas en:

  • Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Centro

En las próximas tres horas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en:

  • Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste y Poniente.

Sección secundaria: Lluvias aisladas en:

  • Querétaro (regiones): Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.
  • Hidalgo (regiones): Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.
  • Puebla (regiones): Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra.
  • Tlaxcala (regiones): Poniente, Norte, Oriente, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur.
Vista de una calle mojada con personas caminando, algunas con paraguas, un autobús en el carril contiguo y edificios con cúpulas al fondo
En la zona centro del país persistirán las lluvias durantes las tres primeras horas del 25 de junio. (Imagen ilustrativa IA Infobae)
06:07 hsHoy

Lluvias fuertes y calor extremo dividirán a México este jueves 25 de junio

El SMN prevé tormentas con actividad eléctrica en gran parte del país, mientras que el norte seguirá bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados

México vivirá este jueves un fuerte contraste climático: lluvias intensas en el centro y sur, y calor extremo en el norte. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)
México vivirá este jueves un fuerte contraste climático: lluvias intensas en el centro y sur, y calor extremo en el norte. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La combinación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical número 11 y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del país durante este jueves 25 de junio.

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