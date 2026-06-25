EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy jueves 25 de junio: las condiciones del tiempo que marcarán la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional emite el pronóstico del tiempo para las zonas centro, sur, sureste, norte y noroeste del país durante las primeras tres horas de este 25 de junio.
Península de Yucatán
En las próximas tres horas, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en:
- Campeche (municipios): Palizada y Carmen.
Veracruz y Sureste
En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:
- Veracruz (regiones): Los Tuxtlas y Olmeca.
- Tabasco (región): Chontalpa.
- Oaxaca (región): Istmo.
Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:
- Veracruz (región): Papaloapan.
- Tabasco (regiones): Pantanos y Ríos.
- Oaxaca (regiones): Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa y Valles Centrales.
- Chiapas (regiones): Selva, Centro, Norte, Istmo-Costa, Frailesca, Altos, Sierra y Soconusco.
Occidente y Sur
En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:
- Nayarit (regiones): Sur, Costa Sur, Centro, Costa Norte, Norte y Sierra.
- Jalisco (regiones): Norte, Costa-Sierra Occidental, Costa Sur y Sierra de Amula.
- Guerrero (regiones): Zona Centro, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.
Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:
- Jalisco (regiones): Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles.
- Colima (municipios): Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
- Michoacán (regiones): Lerma-Chapala, Tepalcatepec, Purépecha, Tierra Caliente y Costa.
Noroeste
En las próximas tres horas, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en:
- Chihuahua (región): Cuauhtémoc.
- Durango (región): Durango.
- Sección secundaria: Lluvias e intervalos de chubascos en:
- Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Juárez e Hidalgo del Parral.
CDMX / Edomex
En las próximas tres horas se pronostican lluvias y chubascos en:
- Estado de México (regiones): Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.
Sección secundaria: Lluvias aisladas en:
- Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Centro
En las próximas tres horas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en:
- Morelos (regiones): Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste y Poniente.
Sección secundaria: Lluvias aisladas en:
- Querétaro (regiones): Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.
- Hidalgo (regiones): Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera.
- Puebla (regiones): Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra.
- Tlaxcala (regiones): Poniente, Norte, Oriente, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur.
La combinación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical número 11 y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del país durante este jueves 25 de junio.