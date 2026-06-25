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Tom Brady se rindió a los pies de Lionel Messi: “Es increíble, el mejor jugador que alguna vez jugó a ese deporte”

El exmariscal de campo elogió al astro argentino en Stick to Football. También reconoció su admiración por Ronaldo Nazário y reveló que durmió una siesta antes de su primer Super Bowl

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Alix Earle
Tom Brady dijo en Stick to Football que siempre fue fan del fútbol porque su familia lo jugaba desde la infancia (Paul Rutherford-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

En Stick to Football, el podcast de The Overlap, Tom Brady conversó con Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright sobre su admiración por el fútbol y por figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário, en una charla que se volvió una de las más comentadas del programa.

Tom Brady recordó que le encantaba ver a Ronaldo Nazário, ”el Ronaldo original“, y confirmó que antes de su primer Super Bowl sí se quedó dormido, aunque aclaró que fue una siesta breve por el largo espectáculo previo de aquella final disputada en febrero tras el 11-S.

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Brady situó primero su vínculo con el fútbol y dejó claro que no era una afición reciente: “Yo siempre fui fan del fútbol. Mi hermana del medio jugaba. Todos jugábamos cuando crecíamos acá“.

La foto de Messi con Beckham y Tom Brady
Tom Brady expresó su admiración por Lionel Messi y lo definió como posiblemente el mejor jugador de la historia del fútbol

Al hablar de Brasil, explicó también por qué seguía con atención a esa selección: "Me encantaba la selección de Brasil y me encantaba ver jugar a Ronaldo, el Ronaldo original. Y, eh, era tan... quiero decir, qué jugador“.

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En Stick to Football , el exjugador añadió un dato personal sobre aquel apoyo: “Tengo dos hijos brasileños, así que... lo alentábamos todos“.

“Es... increíble. Quiero decir, es... viste... el mejor jugador que alguna vez jugó a este deporte“, afirmó sobre el capitán argentino.

No se quedó solo en la figura del argentino, sino que extendió su mirada al funcionamiento colectivo. “Pero no es como si cada pelota fuera para él“, afirmó antes de destacar que el equipo celebra junto y transmite una identidad común.

La siesta antes de su primer Super Bowl

Brady confirmó que antes de su primer Super Bowl se quedó dormido una siesta breve por la larga espera previa al partido tras el 11-S (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/REUTERS)
Brady confirmó que antes de su primer Super Bowl se quedó dormido una siesta breve por la larga espera previa al partido tras el 11-S (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/REUTERS)

En el tramo final del episodio, Neville llevó a Brady a un juego de verdadero o falso y sacó una anécdota que durante años circuló como mito. La respuesta del exmariscal fue afirmativa, aunque con una precisión inmediata: no habló de una larga dormida, sino de una siesta breve.

“Justo enfrente de mi casillero. Había un show larguísimo antes del partido porque fue el año del 11-S“, relató Brady en la entrevista con el podcast Stick to Football. “Fue en febrero, después de eso. Hubo un show larguísimo antes del partido“.

A continuación explico qué hizo mientras esperaba el inicio del partido: “Entramos en calor temprano, volví y fue como: ‘Me voy a acostar un rato’. Y me dormí una siesta cortita“.

Sus interlocutores reaccionaron a la escena porque llegaba justo antes del partido más importante de su carrera hasta ese momento, según el relato. Brady la contó como una decisión práctica ante una espera fuera de lo habitual.

Qué admira Brady en los grandes competidores

Tom Brady recordó que seguía a la selección de Brasil por su devoción por Ronaldo Nazário, a quien llamó el Ronaldo original (Reuters)
Tom Brady recordó que seguía a la selección de Brasil por su devoción por Ronaldo Nazário, a quien llamó el Ronaldo original (Reuters)

A lo largo del diálogo, Brady unió sus comentarios sobre Messi, Ronaldo Nazário y los momentos decisivos con una misma idea. "Los jugadores espectaculares marcan una diferencia enorme“, dijo, al mencionar a Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan como futbolistas capaces de cambiar un partido.

Cuando Neville le preguntó por los cierres apretados, explicó qué buscaba él mismo en esos escenarios: "Yo siempre preferí tener la pelota en esas situaciones antes que ver al otro equipo con la pelota“.

Brady también describió cómo reconocía a los jugadores preparados para esos instantes: "Hay una templanza, una calma: no hay pánico, está totalmente en control“, señaló sobre quienes asumen la presión con serenidad y confianza.

Brady afirmó que los grandes competidores como Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan marcan la diferencia bajo presión con calma, control y confianza (AP/Ashley Landis)
Brady afirmó que los grandes competidores como Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan marcan la diferencia bajo presión con calma, control y confianza (AP/Ashley Landis)

Su lectura del fútbol siguió esa misma lógica. Más que un reparto automático hacia la estrella, valoró a los equipos que saben cuándo acelerar, cuándo soltar el balón y cómo sostener una estructura colectiva alrededor del talento.

Brady resaltó que la verdadera grandeza se refleja en la capacidad de influir en el juego bajo presión, destacando el liderazgo, la inteligencia táctica y la confianza como cualidades esenciales en los mejores.

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